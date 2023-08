Neplánovaná odstávka spoločnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v českom Kolíne potrvá minimálne do piatka 1. septembra. Autá sa tento týždeň prestali vyrábať v Kolíne v noci z pondelka na utorok. Dôvodom sú chýbajúce plastové diely dodávané spoločnosťou Novares CZ Zebrak.

Jeho výrobné a skladovacie priestory v meste Žebrák v regióne Beroun totiž minulý týždeň zničil veľký požiar. Podľa automobilky teraz nie je jasné, kedy sa výroba obnoví. Pre ČTK to uviedol hovorca automobilky Tomáš Paroubek.

Väčšina zamestnancov chodí do práce

„V súčasnosti je potvrdená odstávka na ďalší týždeň do 1. septembra s tým, že situácia sa, samozrejme, môže zmeniť," povedal Paroubek. Väčšina zamestnancov však chodí do práce, výrobní pracovníci vykonávajú iné úlohy. Hovorca odmietol komentovať, či spoločnosť uvažuje aspoň o čiastočnej obnove. „Zvažujeme niekoľko možností, ale teraz nebudeme zverejňovať ďalšie podrobnosti," dodal Paroubek.

Spoločnosť Novares CZ Zebrak už skôr uviedla, že chce čo najrýchlejšie obnoviť výrobu a udržať prácu pre všetkých 159 zamestnancov. Niektorí sa teraz dočasne presťahujú do iných závodov v rámci skupiny Novares, zatiaľ čo o iných prejavili záujem ďalšie firmy v priemyselnej zóne.

Jana Zetková zo spoločnosti povedala, že v najbližších dvoch týždňoch by sa malo 13 až 15 zamestnancov spoločnosti dočasne presunúť do Srbska, kde má Novares aj výrobu. „Chýbajú im tam však ľudia, takže nejakých pošleme odtiaľto," povedala Zetková. Väčšina dielov Toyoty bola vyrobená v Zebraku a výroba v Srbsku by mohla dočasne nahradiť aspoň časť tejto výroby, povedala Zetkova.

Neúmyselné zastavenie výroby

Tento rok automobilka už druhýkrát neúmyselne zastavila výrobu v Kolíne, pre nedostatok dielov autá nezišli z liniek vo februári a čiastočne v marci. Podľa odhadov spoločnosť kvôli obmedzeniam nevyrobila približne 25-tisíc automobilov.

Výrobca automobilov v Kolíne nad Rýnom vyrába v normálnom režime približne tisíc automobilov denne. V minulom roku po dvoch slabších rokoch, zvýšila výrobu zhruba o štvrtinu a vyrobila viac ako 202-tisíc vozidiel. Automobilka zamestnáva v Kolíne viac ako 3 500 ľudí v trojzmennej prevádzke.

Priemyselnú halu Novares v Žebráku v regióne Beroun minulý pondelok zachvátil požiar. Hasiči ho likvidovali 50 hodín. Podľa polície spôsobil škodu vo výške 1,8 miliardy českých korún (asi 75 miliónov eur). Príčiny požiaru vyšetrovatelia zisťujú.