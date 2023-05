Realisticky sa nedá očakávať, že by úradnícka vláda získala podporu v parlamente. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor.

Úloha vlády odborníkov

Premiér označil za svoje priority vypracovanie programového vyhlásenia vlády a zabezpečenie toho, aby mal každý minister vo svojom rezorte päť až šesť ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť. „Chceme vytvárať tlak, aby aj tieto inštitúcie prispeli k tomu, aby sme doviedli krajinu pokojne do volieb,“ povedal premiér.

Ódor zároveň uviedol, že program novej vlády chce predstaviť väčšine parlamentných politických strán. „Aj pre nich by mohlo byť zaujímavé vypočuť si nejaký nezávislý pohľad na to, čo my považujeme ako vláda odborníkov za dôležité. Samozrejme, je to už na nich, do akej miery zvážia podporu,“ dodal Ódor.

Otázka vedenia SIS

Aj keby súčasný šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč ostal vo funkcii, tak len za určitých podmienok, povedal Ľudovít Ódor. Ak dané podmienky budú porušené, dôjde podľa neho k výmene.

„Ale zatiaľ sme sa nerozhodli,“ povedal premiér na margo možnej výmeny šéfa tajne služby s tým, že najskôr sa chce s Aláčom stretnúť. „Zvážime pre a proti, lebo to nie je triviálna otázka,“ skonštatoval Ódor. Doplnil, že by nebolo dobré, keby v bezpečnostných zložkách nastala pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami anarchia. „Zvážime všetko pre a proti a potom sa rozhodnem, ale vnútorne mám nejaké červené čiary,“ dodal Ódor.