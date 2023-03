Systém DRG, klasifikačný systém na spravodlivé financovanie nemocníc, by sa mohol na Slovensku zaviesť do ostrej prevádzky od začiatku budúceho roka. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem SR na rok 2023, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

V súčasnosti rezort zdravotníctva pracuje na dokončení lokalizácie systému a odhadu nákladov vybraných nemocníc pre výpočet relatívnej sadzby. Samotné nastavenie platieb podľa DRG bude však na dohodách medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

„Úlohou Ministerstva zdravotníctva SR je nastaviť pravidlá systému tak, aby bol spravodlivý," uvádza sa v programe reforiem.

Meškanie aj pri nemocnici v Martine

V súvislosti s výstavbou nemocnice Rázsochy sa v materiáli uvádza, že pre projekt bola doposiaľ podpísaná zmluva o dielo.

„Nemocnica Rázsochy mešká s vypracovaním projektovej dokumentácie a splnenie termínu vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa v septembri 2023 je vysoko nepravdepodobné," konštatuje sa v materiáli.

Druhou novou postavenou štátnou nemocnicou má byť nemocnica v Martine. Univerzitná nemocnica v Martine vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý dodá aj zostávajúcu projektovú dokumentáciu. „Predpokladaný termín podpisu zmluvy v máji 2023 je nepravdepodobný," uvádza sa v programe reforiem.

Pilotný program

Rezort zdravotníctva by mal podľa programu reforiem zriadiť ústredný orgán pre správu nemocníc, ktorý má slúžiť na centralizáciu riadenia najväčších nemocníc.

„Tento orgán účinne zabezpečí riadiacu štruktúru pre 19 nemocníc, ktoré budú pozostávať zo siete nemocníc v pilotnej fáze," uvádza sa v materiáli. Ústredný orgán by mal riadiť, usmerňovať a hodnotiť plánovanie a výkonnosť nemocníc, ako aj predkladať odporúčania na optimalizáciu výdavkov a inventúr liekov a zdravotníckych pomôcok.

V tomto roku by mal parlament schváliť novú legislatívu, ktorá zjednotí posudkovú činnosť, odstráni neefektívnosť a byrokraciu pre posudkových lekárov a posudzovateľov digitalizáciou činností. Zároveň sa zadefinujú nové kritéria odkázanosti, aby bolo posudzovanie transparentnejšie.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje aj pilotný program podpory ambulancií primárnej starostlivosti. V pláne je tiež nová koncepcia financovania sociálnych služieb. Koncepcia má zaviesť nový systém financovania založený na osobnom rozpočte pre odkázané osoby.