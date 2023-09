Nemocnica Bory spustila 1. septembra časť urgentného príjmu určenú pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Od dnešného rána následne uviedla do prevádzky aj časť urgentu určenú pre bežnú verejnosť. Urgentný príjem Nemocnice Bory poskytuje špecializovanú aj regionálnu starostlivosť akútnym pacientom. Ročne ich plánujú ošetriť až 40-tisíc. To pomôže odľahčiť bratislavské urgentné príjmy a zabezpečiť dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti aj pre pacientov zo Záhoria.

Vysokoprahový urgent

„Zaradením oddelenia urgentnej medicíny do pevnej siete urgentných príjmov sme mohli v piatok 1. septembra spustiť vysokoprahový urgent, čiže pre pacientov, ktorých privezie rýchla zdravotná pomoc a dnes spúšťame nízkoprahovú časť. V čase, keď z roka na rok rastie počet pacientov prijímaných do nemocníc v kritickom stave a z dôvodu vysokej koncentrácie obyvateľstva v regióne i zrušenia urgentného príjmu v nemocnici v Malackách, bolo spustenie urgentu v našej nemocnici nevyhnutnosťou,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Urgentný príjem Nemocnice Bory sa nachádza hneď vedľa CT a MR vyšetrovne či rádiologického pracoviska s röntgenom. V situáciách, ako je cievna mozgová príhoda, je možné z urgentného príjmu pacienta previezť v priebehu pár minút na oddelenie intervenčnej neurorádiológie a kardiológie, kde bude pacient ošetrený. „Podarilo sa nám vytvoriť unikátne spojenie medzi tzv. crash rooms, čiže miestnosťami na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov, CT vyšetrovňami a operačnými sálami tak, aby prevoz pacienta netrval dlhšie ako niekoľko sekúnd. Takýto štandard patrí medzi európsku špičku. Nielenže vďaka tomu zvýšime šancu na prežitie akútnych pacientov, ale zvýšime aj ich šancu na uzdravenie,“ uviedol medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

Čakáreň s vlastným miestom pre sestru

Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s vlastným miestom pre sestru. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. Triážna sestra bude pacientov radiť do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady budú zdravotníci riešiť okamžite. Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom a ochorením na prežitie a na celkové uzdravenie. Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený, a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.