Nová bratislavská Nemocnica Bory uvedie od septembra do prevádzky Oddelenie urgentnej medicíny. Urgent bude od piatka fungovať pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby a od pondelkového rána aj pre bežnú verejnosť.

Urgentnú starostlivosť bude poskytovať iba dospelým pacientom. Informovala o tom PR špecialistka siete Svet zdravia Bianka Krejčíová.

Ročne ošetrí 40-tisíc pacientov

„Nemocnica Bory sa operatívne dohodla s malackou nemocnicou na zabezpečení prevádzky ambulancií ústavnej pohotovostnej služby počas nastávajúceho predĺženého víkendu priamo v nemocnici Malacky, aby v tomto období nenastal výpadok urgentnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria,“ povedala Krejčíová.

Nemocnica je podľa jej slov na otvorenie nového oddelenia plne personálne aj materiálno-technicky pripravená. Ročne plánuje na urgentnom príjme ošetriť 40-tisíc pacientov.

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria bolo podľa rezortu zdravotníctva komunikované so všetkými zainteresovanými stranami.

„Univerzitná nemocnica v Bratislave podporila plánované fázovité spúšťanie prevádzky Nemocnice Bory a naďalej bude poskytovať starostlivosť o kriticky chorých zo Záhoria. Nemocnica Malacky počas nastávajúceho predĺženého víkendu zabezpečí prevádzku ambulancií ústavnej pohotovostnej služby,“ doplnil komunikačný odbor ministerstva.

Urgent v Malackách

Urgentný príjem nemocnice Bory bude od 1. septembra od siedmej hodiny prijímať pacientov, ktorých privezie záchranná zdravotná služba zo spádovej oblasti Malacky, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves, ozrejmilo ministerstvo.

Vzhľadom na to, že urgent v Nemocnici Bory bude do plnej prevádzky nabiehať postupne, ostáva pre pacientov do pondelka do siedmej hodiny k dispozícii ústavná pohotovostná služba v Nemocnici Malacky.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií bude v Nemocnici Malacky od 1. septembra zabezpečené aj prostredníctvom fungovania ambulantnej pohotovostnej služby.

Na situáciu najmä počas predĺženého víkendu je podľa ministerstva pripravená aj záchranná zdravotná služba.