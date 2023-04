Tri ženy majú najväčšiu šancu stať sa novou šéfkou Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB), pričom za jasnú favoritku je považovaná Nemka Claudia Buchová. Naznačili to zdroje oboznámené so situáciou.

Silné kandidátky

ECB dohliada na viac ako sto najväčších bánk v eurozóne a potrebuje si vybrať nového predsedu Rady pre dohľad po odchode Andreu Enriu, ktorému vyprší päťročné funkčné obdobie na konci tohto roka.

Za jasnú favoritku označili všetky zdroje Claudiu Buchovú, viceprezidentku nemeckej centrálnej banky Bundesbank. Silnými kandidátkami sú však tiež Španielka Margarita Delgadová a podľa niektorých zdrojov v hre by mohla byť aj Írka Sharon Donneryová.

Zdroje, ktoré nechceli byť menované, sa jednomyseľne zhodli na tom, že v rámci boja proti rodovej nerovnováhe v inštitúcii je potrebné vybrať na uvoľnený post ženu. Zo súčasných 26 členov Rady guvernérov sú 24 muži a bilancia v Rade pre bankový dohľad je len o niečo lepšia.

Podľa zdrojov sú všetky spomínané kandidátky plne kvalifikované na túto prácu na základe vlastných zásluh, takže pohlavie bude len jedným z faktorov pri rozhodovaní. Žiadna zo žien nedeklarovala úmysel uchádzať sa o túto funkciu. Hovorca ECB odmietol správu komentovať.

Predsedu vyberá Rada guvernérov

Claudia Buchová, bývalá členka nemeckej rady vládnych ekonomických expertov, je považovaná za favoritku, pretože má podporu Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, a môže sa pochváliť bohatými skúsenosťami s riadením vo veľkej inštitúcii. Jej potenciálnou slabinou by mohlo byť, že v oblasti dohľadu má len obmedzené skúsenosti, no nedávno bola zvolená do dozornej rady po reorganizácii v Bundesbanke.

Naproti tomu M. Delgadová, zástupkyňa guvernéra španielskej centrálnej banky, má bohaté skúsenosti v oblasti dohľadu, ale Španielsko už má podpredsedníctvo v ECB, čo je problém, keďže Európska únia sa snaží o čo najširšie zastúpenie členských krajín vo svojich inštitúciách.

S. Donneryová, zástupkyňa guvernéra írskej centrálnej banky, má najmenšiu šancu. Už pred piatimi rokmi dostal prednosť Andrea Enria. Okrem toho írski predstavitelia zastávajú viaceré kľúčové finančné pozície. Jeden zo zdrojov uviedol, že by bol rád, keby sa o prácu v ECB uchádzal aj Stefan Ingves, bývalý guvernér švédskej Riksbank.

Zdroje dodali, že výberové konanie sa ešte nezačalo, takže všetky diskusie o kandidátoch sú zatiaľ neformálne. Oznámenie o voľnom mieste by podľa nich mohlo prísť na jeseň.

Nového predsedu Rady pre dohľad vyberá Rada guvernérov a po schválení Európskym parlamentom ho formálne vymenuje Rada Európskej únie.