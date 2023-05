Nemecký minister hospodárstva a námestník spolkového kancelára Robert Habeck zo Zelených chce ponechať do roku 2030 limit na ceny elektrickej energie pre ťažký priemysel a iné energeticky náročné prevádzky. Cieľom opatrenia je, aby tento priemysel neodišiel z Nemecka a Európy, píše agentúra DPA. Limit, nad ktorý by štát čiastočne náklady na nákup energií preplácal, by Habeck chcel stanoviť na šesť eurocentov za kilowatthodinu. To by stálo nemeckú štátnu kasu až 30 miliárd eur. Podľa stanice Deutsche Welle je však otázne, či by Európska únia nepovažovala takýto limit za nepovolenú štátnu pomoc firmám.

Pre energeticky náročný priemysel platí cenový limit do konca tohto roka. Podľa Habecka sa opatrenie osvedčilo, a preto by ho chcel predĺžiť až do roku 2030. Cieľom je, aby energeticky náročné firmy pod tlakom rastúcich ekologických regulácií neodišli do štátov mimo Európskej únie, kde platí miernejšie nariadenie, alebo kde sú im vlády ochotné poskytnúť väčšie dotácie. „Nesmieme premárniť to, čo sme dosiahli,“ povedal Habeck. Podľa neho si Nemecko ani Európa nemôžu dovoliť stratu kľúčovej časti svojho priemyslu.

Návrh vítajú najmä odbory

Podľa jeho návrhu by bol limit stanovený na šesť eurocentov za kilowatthodinu. Štát by preplácal energeticky náročným firmám náklady nad touto hranicou, a to do výšky 80 percent celkovej spotreby, čo má podporiť úspory. Podľa odhadu by opatrenie nemecký štát stálo 25 až 30 miliárd eur.

Proti návrhu sa však vyjadrili politici z koaličných slobodných demokratov (FDP). Hovorca ministra financií Christiana Lindnera uviedol, že na takýto zámer nie sú v rozpočte peniaze. Samotný Lindner cenové stropy označil za ekonomicky nerozumné v komentári, ktorý tento týždeň zverejnil denník Handelsblatt. Habekov návrh naopak vítajú odbory, podľa ktorých sú ceny elektriny pre priemysel v Nemecku niekoľkonásobne vyššie ako v USA alebo Číne.

Na obavy, že by sa proti opatreniu mohla postaviť Európska komisia, Habeck odpovedal, že chce o tejto záležitosti rokovať s Bruselom.

Limit na cenu elektrickej energie pre veľkých odberateľov platí do konca roka tiež v Česku a predstavuje päť korún za kilowatthodinu.