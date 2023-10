Malé a stredné podniky, ktoré sú základným pilierom nemeckej ekonomiky, vyzvali miestnu vládu, aby ich aspoň čiastočne zbavila záťaže v podobe zložitej byrokracie a vysokých nákladov na energiu. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Nemecko by sa malo zamerať na hľadanie nových zdrojov inovácií a rastu mimo ťažkého priemyslu a chemického odvetvia, uviedol Christoph Ahlhaus, predseda združenia stredných podnikov BVMV. Aby vláda túto zmenu zvládla, musí pre budúce investície vytvoriť nový rámec. „Je to problém, ktorý si Nemecko vytvorilo samo. Naši politici chcú vysoké ceny energií, aby nimi riešili zmenu klímy, no Nemecko to samé nezvládne,“ vysvetlil Ahlhaus.

Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil rozsiahle reformy, ktoré majú pomôcť nemeckému priemyslu zvládnuť energetickú transformáciu po tom, čo krajina prišla o lacné dovozy z Ruska. Pokrok v tejto oblasti je však vinou vnútorných sporov v rámci trojkoalície pomalší, než sa očakávalo.

Malé a stredné podniky zodpovedajú za takmer 60 percent všetkých pracovných miest v Nemecku a takmer polovicu hospodárskej produkcie krajiny. Mnohé z týchto podnikov sú vysoko špecializovanými rodinnými výrobcami, ktorí síce pôsobia vo všetkých kútoch sveta, no nepútajú na seba pozornosť tak ako priemyselní giganti Volkswagen, Siemens či BASF.

Ahlhaus si nemyslí, že Nemecko je „chorým mužom Európy“. Túto prezývku krajina dostala zhruba pred 20 rokmi – predtým, než rozsiahle reformy trhu práce oživili jej hospodársky rast. „Nemecká vláda musí urobiť všetko pre to, aby sme sa chorým mužom Európy nestali,“ uzavrel predseda.