Nemecký parlament sa bude návrhom zákona o vykurovaní budov zaoberať až po letných prázdninách. Dohodla sa na tom vo štvrtok vládna koalícia pod vedením kancelára Olafa Scholza. Krok nasledoval po rozhodnutí nemeckého ústavného súdu, ktorý hlasovanie, pôvodne naplánované na piatok, predbežne stopol z procedurálnych dôvodov. Koaličné strany požiadajú, aby sa prerokovanie legislatívy v druhom a treťom čítaní zaradilo do programu dolnej komory parlamentu (Bundestag) na ďalší riadny rokovací týždeň začiatkom septembra. Vyplýva to z vyjadrení lídrov parlamentných frakcií všetkých troch koaličných strán – sociálnych demokratov (SPD), strany Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP).

Ústavný súd v stredu vyhovel sťažnosti poslanca z opozičnej strany CDU a predbežným opatrením rozhodol, že záverečné prerokovanie a hlasovanie o návrhu zákona sa nemôže uskutočniť, ak zákonodarcom nebol predložený písomne aspoň 14 dní vopred.

Základným cieľom zákona o energetickej efektívnosti budov je nahradiť vykurovacie systémy, ktoré využívajú plyn a iné fosílne palivá, ekologickejšími alternatívami. Tri strany vládnej koalície sa na podobe normy dohodli minulý týždeň po zapracovaní úprav. Kancelár Olaf Scholz opakovane vyjadril želanie, aby Bundestag zákon schválil ešte pred letnou prestávkou, ktorá sa začína 8. júla.

Legislatíva stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 percent energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn.