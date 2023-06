Nemecký kancelár Olaf Scholz sa dohodol s premiérmi spolkových krajín na výstavbe rozvodnej siete pre distribúciu vodíka. Na tlačovej konferencii novinárom povedal, že potrebné rozhodnutia padnú ešte tento rok.

„Venovali sme sa otázke rozvodnej siete pre vodík, ktorú chceme vybudovať. Ešte tento rok urobíme potrebné rozhodnutia, aby sme v Nemecku mohli mať chrbticovú sieť pre vodík. Bude to veľmi ambiciózne, je to veľký hospodársky projekt,“ povedal Scholz. Poznamenal, že rozvodná sieť nebude spočiatku vyťažená, napriek tomu je potrebné ju postaviť, aby sa spoločnosti mohli pre využívanie vodíka rozhodnúť.

S vodíkom Nemecko počíta ako s jedným z pilierov bezuhlíkového hospodárstva. Do roku 2030 chce Nemecko oproti roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o 65 percent, do roku 2040 o 88 percent a do roku 2045 plánuje dosiahnuť emisnú neutralitu. Ďalším z pilierov tohto plánu je elektrifikácia. Do roku 2030 chce Nemecko získavať 80 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov, okrem iného aj z veterných a solárnych elektrární.

Terminály pre skvapalnený zemný plyn, ktoré Nemecko teraz buduje, chce v budúcnosti využívať aj na dovoz takzvaného zeleného vodíka. Ten sa vyrába pomocou obnoviteľnej elektriny a považuje sa za čistú alternatívu zemného plynu pre odvetvie, ako je výroba ocele alebo chemický priemysel.