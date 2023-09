Podľa Hansa-Wernera Sinna, niekdajšieho prezidenta mníchovského inštitútu Ifo pre ekonomický výskum (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) je Nemecko „chorým mužom Európy“. Výzvy, ktoré so sebou jeho krajina prináša, najmä pokiaľ ide o energetickú stratégiu, by mohli byť prínosom pre čoraz populárnejšie pravicové strany, myslí si špičkový ekonóm. Informuje o tom CNBC.



Označenie „chorý muž Európy“ sa v posledných týždňoch opäť objavilo, keďže výrobná produkcia v najväčšej európskej ekonomike naďalej stagnuje a krajina zápasí s vysokými cenami energií. Označenie bolo pôvodne použité v roku 1998, keď nemecká ekonomika čelila podobne veľkým výzvam.

„Nie je to krátkodobý jav,“ povedal H.-W. Sinn na podnikovom fóre Ambrosetti Taliansku. „Súvisí to s automobilovým priemyslom, ktorý je srdcom nemeckého priemyslu a od toho závisí veľa vecí,“ dodal. Automobily boli podľa údajov spolkového štatistického úradu minulý rok hlavným exportným produktom Nemecka a predstavovali 15,6 percenta hodnoty tovaru predaného v zahraničí.

Nemecko prvýkrát po desaťročiach vykázalo v máji 2022 deficit zahraničného obchodu v celkovej výške jednej miliardy eur. Krajina sa nakrátko posunula z obchodného prebytku k väčšiemu dovozu ako vývozu. Odvtedy sa síce vrátila k obchodnému prebytku, ktorý podľa spolkového štatistického úradu v júni 2023 dosiahol 18,7 miliardy eur, export však zostáva pomalý.

Dvojnásobné náklady

Ekonóm Ifo povedal, že pochybnosti investorov o uskutočniteľnosti cieľov Nemecka v oblasti energetickej udržateľnosti takisto zohrávajú úlohu pri označení krajiny za „chorého muža Európy“. Jedným z cieľov, o ktoré sa v súčasnosti usiluje nemecká vláda, je stať sa uhlíkovo neutrálnym do roku 2045. Tieto plány sa dostali do pozornosti, keď sa Európa po rozsiahlej invázii Moskvy na Ukrajinu snažila odstrihnúť od dodávok ruského plynu a ceny vyleteli hore.



Vo svojej prednáške na fóre Ambrosetti H.-W. Sinn povedal, že spoliehanie sa na obnoviteľné technológie, ako je veterná a solárna energia, by mohlo predstavovať problémy pre podniky. „Potrebujete vyplniť medzery konvenčnou energiou, takže je veľmi ťažké mať túto dvojitú štruktúru, ktorú v budúcnosti budeme musieť udržať. Na jednej strane je zelená nestála energia a na druhej strane konvenčná energia na vyplnenie medzier.“ To sú podľa ekonóma dvojnásobné náklady. „Ide o vysoké náklady na energiu a to nie je dobré pre priemysel,“ doplnil ešte.



Nemecko by mohlo stratiť dve až tri percentá súčasnej priemyselnej kapacity, keďže spoločnosti presúvajú svoje prevádzky do krajín, kde sú plyn a elektrina lacnejšie, napríklad do Spojených štátov alebo Saudskej Arábie.



Neistota ohľadom cien energií pravdepodobne prispela k „prepadu podnikateľského sentimentu“, napísal v komentári hlavný ekonóm spoločnosti Berenberg Holger Schmieding. Dodal, že problémom je „súčasná politická neistota a zdesenie z nedomyslených vládnych plánov“.



Nemecké ministerstvo pre hospodárske záležitosti a opatrenia v oblasti klímy na žiadosť CNBC o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.