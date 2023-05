Nemecko bude v nasledujúcich desaťročiach čeliť výraznému úbytku dostupnej pracovnej sily. Norimberský Inštitút pre výskum zamestnanosti v piatok varoval, že do roku 2060 sa potenciál zárobkovo činných osôb môže znížiť až o takmer 12 percent. Inštitút vo svojich projekciách zohľadnil rôzne faktory vrátane demografických zmien, pôrodnosti, alebo imigrácie a emigrácie.

V horizonte prognózy by malo výrazne klesnúť prisťahovalectvo z krajín EÚ ako Poľsko alebo Rumunsko. Za poslednú dekádu z regiónu do Nemecka prichádzalo každý rok v priemere asi 900-tisíc ľudí, v roku 2060 by to už malo byť iba 600-tisíc. Z krajín mimo EÚ by mala v rovnakom období miera prisťahovalectva naopak vzrásť, zo súčasných 240-tisíc na približne 500-tisíc.

Zároveň sa však zvýši emigrácia, zo súčasných 750-tisíc na jeden milión. Aj v dôsledku toho bude v roku 2060 žiť v Nemecku iba 72,6 milióna ľudí, teda približne o desať miliónov menej ako dnes.

K demografickej zmene by mal výraznou mierou prispieť očakávaný prudký pokles prisťahovalectva z EÚ. Dôvodom sú na jednej strane zlepšujúce sa životné podmienky v krajinách pôvodu, ktoré však môžu čeliť ešte nepriaznivejším demografickým trendom ako Nemecko.