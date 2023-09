Nemecká vláda postupne zastaví Číne poskytovanie úverov na hospodársky rozvoj. Uviedla to v utorok predstaviteľka nemeckého ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá potvrdila skoršiu správu portálu Table.Media.

Zmluvy na úvery medzi nemeckou štátnou rozvojovou bankou a čínskym ministerstvom financií by sa mali podpisovať len do roku 2025 vrátane. Úverované projekty by zároveň museli obsahovať ambiciózne ciele v oblasti klímy a životného prostredia, informoval pôvodne v utorok portál Table.Media.

Nemecko už od roku 2010 Čínu fakticky nepovažuje za rozvojovú krajinu. Zostávajúca rozvojová spolupráca sa zameriava na spoločné poskytovanie takzvaných globálnych verejných statkov, ako je ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a vybrané spoločné projekty na podporu tretích krajín.

Z pohľadu vlády v Berlíne je Čína v súčasnosti vysoko rozvinutou ekonomikou, ktorá má prístup na medzinárodné kapitálové trhy, kde sa dokáže za výhodných podmienok refinancovať.