Prudký nárast dovozu plynu z Nórska, Holandska a Belgicka do Nemecka od konca augusta 2022 takmer vykompenzoval zastavenie dodávok ruského plynu. Uvádza sa to v internom dokumente Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA), ktorý má k dispozícii nemecká tlačová agentúra DPA.

Množstvo importovaného plynu

Podľa dokumentu Nemecko od roku 2017 do konca februára 2022 po odpočítaní vývozu importovalo v priemere 77 terawatthodín (TWh) zemného plynu mesačne, ktorý sa použil na pokrytie vnútroštátnej spotreby a na plnenie zásobníkov. Naproti tomu čistý dovoz, už bez dodávok ruského plynu, od septembra 2022 do konca januára predstavoval 72,7 TWh mesačne. Navyše v januári Nemecko malo k dispozícii približne 4 TWh skvapalneného zemného plynu z nových terminálov LNG na nemeckom pobreží. Na porovnanie Nemecko podľa BNetzA spotrebovalo v roku 2021 približne 1 000 TWh zemného plynu.

Od roku 2017 do konca februára 2022 prúdilo z Nórska do Nemecka mesačne v priemere 26 TWh zemného plynu. Po zastavení ruských dodávok toto množstvo stúplo na 41 TWh. Čistý dovoz z Holandska sa zvýšil z 2 TWh na 25 TWh. Pred vojnou malo Nemecko s Belgickom približne vyrovnané toky plynu, s mesačným objemom v priemere okolo 2 TWh v oboch smeroch. Od septembra 2022 prúdilo každý mesiac približne 23 TWh plynu len jedným smerom, a to z Belgicka do Nemecka.

Stabilita dodávok

Z údajov tiež vyplýva, že od septembra sa z Nemecka do iných krajín vyviezlo podstatne menej zemného plynu ako predtým. Výrazne sa znížili napríklad toky plynu so Švajčiarskom, kde od septembra do januára objem dovozu do Nemecka prevyšoval vývoz do Švajčiarska.

BNetzA naďalej označuje zásobovanie plynom v Nemecku za „stabilné“. Bezpečnosť dodávok je podľa agentúry zaručená.