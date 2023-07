Nemecká vláda by mohla od bývalého ministra dopravy Andreasa Scheuera vymáhať časť nákladov spojených so zrušením plánu na zavedenie mýta pre osobné vozidlá. Uviedol to súčasný šéf rezortu Volker Wissing v rozhovore, ktorý v nedeľu uverejnil denník Bild am Sonntag.

Scheuerova konzervatívna Kresťansko-sociálna únia (CSU) presadila zavedenie diaľničného mýta pre osobné vozidlá, ktoré však de facto mali platiť iba vodiči zo zahraničia. Projekt zablokoval Súdny dvor EÚ v roku 2019, pretože ho považoval za diskriminačný voči vodičom z ďalších štátov Európskej únie. Scheuer na projekte trval napriek varovaniu mnohých odborníkov, že nastavenie systému mýta porušuje legislatívu únie.

Po zrušení projektu sa však prihlásili so svojimi požiadavkami na kompenzáciu ušlého zisku dve firmy, ktoré mali mýto spravovať. Išlo o rakúsku firmu Kapsch a nemeckú spoločnosť Eventim. Podľa informácií z minulého týždňa sa nakoniec vláda s firmami dohodla na vyplatení kompenzácie vo výške 243 miliónov eur.

Wissing denníku Bild am Sonntag povedal, že by podľa neho daňoví poplatníci nemali zaplatiť celú sumu, ktorú firmy dostanú ako odškodnenie. Konanie svojho predchodcu označil za „vážnu politickú chybu“. „Podrobne zvážime, či možno od Scheuera žiadať kompenzáciu a v akej výške,“ povedal politik. Scheuer je teraz poslancom opozičnej frakcie únie CDU/CSU.

Vymáhať finančnú škodu za politické rozhodnutie, ktoré sa neskôr ukázalo ako mylné a nesúvisí s trestnými činmi, napríklad korupciou, je v európskych demokraciách krajne nezvyčajné. Scheuer už skôr poukázal na to, že o mýte pre osobné autá nerozhodoval sám. Zákon schválila vláda, obe komory parlamentu a podpísal ho prezident, a to skôr, ako sa Scheuer stal ministrom.