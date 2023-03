Nemecko a Európska komisia urovnali spor o konci vozidiel so spaľovacími motormi. Na twitteri to v sobotu uviedol podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Nemecký minister Volker Wissing napísal na Twitter, že po roku 2035 bude naďalej možné nanovo registrovať vozidlá so spaľovacími motormi, ak budú tankovať uhlíkovo neutrálne palivá.

Dohodu sa podarilo uzavrieť už v piatok

Podľa nemeckého ministra dopravy sa dohodu podarilo uzavrieť v piatok večer. Predchádzala tomu výmena listov medzi Berlínom a Bruselom. Nemecké ministerstvo dopravy vo štvrtok večer poslalo do Bruselu rozhodujúci kompromisný návrh a podľa informovaných zdrojov ho Európska komisia z veľkej časti prijala, píše denník Süddeutsche Zeitung (SZ).

O tom, že je dohoda s Európskou komisiou o možnosti využívať syntetické palivá pre spaľovacie motory aj po roku 2035 na ceste, hovoril vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz.

Klimaticky neutrálne e-palivá by mali mať svoju vlastnú kategóriu vozidiel. Mala by byť začlenená do nového európskeho nariadenia.

Berlín začiatkom marca znovu otvoril tému pravidiel, ktoré boli dohodnuté v októbri počas českého predsedníctva. Tie majú prakticky znemožniť predaj nových áut so spaľovacími motormi po roku 2035. Hoci obsahovali výnimky pre využívanie syntetických palív, Nemecko však s ich znením nebolo spokojné. K jeho požiadavkám sa pridali aj ďalšie krajiny ako Taliansko, Poľsko a Česko.

Uhlíkovo neutrálne palivá

Syntetické palivá, označované často ako e-palivá, sú vyrábané chemicky bez použitia ropy. Kým bežný benzín či nafta vzniká rafináciou ropy, umelé palivá vznikajú chemickou reakciou vodíka a oxidu uhličitého. Ak je pri výrobe využitá energia z obnoviteľných zdrojov vrátane takzvaného zeleného vodíka, palivo sa považuje za uhlíkovo neutrálne.