Nemecké železničné a dopravné odbory EVG požadujú pre zamestnancov železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB) viac peňazí, zvýšenie miezd chcú čo najrýchlejšie, tiež žiadajú skrátiť platnosť kolektívnej zmluvy. To sú podľa Franka Hauensteina z vedenia odborov tri základné požiadavky, s ktorými v pondelok odborári začínajú cez sprostredkovateľov zmierovacie konanie s DB v dlhodobom spore o mzdy. Ak sa dohodu nepodarí uzavrieť do konca júla, hrozí časovo neobmedzený štrajk. Ten by podľa nemeckých médií mohol byť najväčší za posledných 30 rokov.

Štrajk však podľa Hauensteina do konca augusta nehrozí. Šéf odborov Martin Burkert v rozhovore s denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung pred začiatkom zmierovacieho konania varoval, že odborári sú pripravení štrajkovať. „Štrajk by mohol trvať veľa dlho," povedal. „Ešte nikdy nebola medzi pracovníkmi taká zlá nálada kvôli vedeniu spoločnosti ako teraz," dodal.

Železničná spoločnosť a odbory vedú spor o zvýšenie miezd bez úspechu už niekoľko mesiacov. DB preto ako poslednú možnosť po skrachovaných rozhovoroch navrhla zmierovacie konanie. To sa začalo v pondelok a potrvá najdlhšie do 31. júla. Ako prostredníci boli vybraní právnička a politička zo sociálnej demokracie (SPD) Heide Pfarrová a bývalý minister vnútra Thomas de Maizière z konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).

Ponuka firmy

Spor o rast miezd trvá od februára. Odbory do rokovaní vstúpili s požiadavkou na zvýšenie mesačného príjmu zamestnancov minimálne o 650 eur, respektíve o 12 percent v prípade vyšších platových skupín. DB to odmietla. Posledná verejná ponuka sľubovala zvýšenie miezd o 12 percent pri nižších platových skupinách, o desať pri stredných a o osem percent pri vyšších. K tomu firma navrhovala jednorazovú protiinflačnú prémiu 2 850 eur, ktorú by zamestnanci vďaka vládnemu kompenzačnému balíku nezdaňovali.

So zvyšovaním miezd chcela železničná firma začať postupne v niekoľkých krokoch od decembra, čo bolo podľa odborov príliš neskoro. Ďalším bodom sporu je dĺžka kolektívnej zmluvy. Odbory ju chcú uzavrieť na 12 mesiacov, Deutsche Bahn na 27 mesiacov.

V súčasnom spore o zvýšenie miezd odbory EVG zorganizovali dva štrajky, ktoré zablokovali železničnú dopravu v Nemecku. Protest mal dopad aj na cezhraničné spoje. Teraz odbory organizujú hlasovanie medzi svojimi členmi pracujúcimi v DB o časovo neobmedzenom štrajku, ktorý by podľa Hauensteina v prípade neúspechu zmierovacieho konania hrozil od septembra. Výsledok hlasovania, ktoré je časovo a organizačne náročné, sa očakáva ku koncu júla.