Výstavba podmorského plynovodu medzi Lubminom a ostrovom Rujana, kde Nemecko pripravuje terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG), sa môže začať. Oznámila to v pondelok nemecká spoločnosť na prevádzku plynovodnej siete GasCade, ktorá získala povolenie pre prvú časť päťdesiatkilometrového potrubia.

Z rujanskeho prístavu Mukran, kde terminál vznikne, povedie plynovod do mesta Lubmin, kde ústi nefunkčný nemecko-ruský plynovod Nord Stream. Z Lubminu je možné plyn posielať do plynovodov OPAL a NEL. Plynovod OPAL vedie plyn do Saska a odtiaľ plynovodom Gazela do Česka. NEL spája Lubmin s Dolným Saskom a tamojším hlavným nemeckým zásobníkom v Rehdene.

„Máme radosť z tohto dôležitého kroku v schvaľovacom konaní,“ povedal o získanom povolení šéf GasCade Ulrich Benterbusch. „Teraz môžeme začať s budovaním potrubia," dodal. Plynovod, ktorý má plánovanú dĺžku 50 kilometrov, bude hotový do konca tohto roka. Potrubie vznikne z prebytkov zo stavby Nord Streamu 2. Tieto diely boli vyrobené, ale nakoniec zostali nevyužité.

Päť terminálov s účasťou štátu

Vznikajúci terminál na Rujane však vyvoláva aj kritiku, a to nielen medzi miestnymi obyvateľmi, ale tiež zo strany nemeckej ekologickej organizácie Deutsche Umwelthilfe. Odporcovia tvrdia, že zariadenie je zbytočné a ohrozuje turistický ruch i prírodu.

S výstavbou terminálov na LNG začalo Nemecko vlani v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Vďaka terminálom sa krajina dokázala zbaviť závislosti od plynu z Ruska. Spolková vláda počíta celkovo s piatimi terminálmi so štátnou účasťou. Zatiaľ boli uvedené do prevádzky dve zariadenia, a to v dolnosaskom Wilhelmshavene a v Brunsbüttele v Šlezvicku-Holštajnsku. Ďalšie vzniknú v Stade a opäť vo Wilhelmshavene. Piatou lokalitou je spomínaný Mukran s prepojením na Lubmin.

V Lubmine už teraz funguje terminál na LNG, ktorý sprevádzkovala spoločnosť ReGas ako čisto súkromný projekt. Zariadenie v Mukrane chce ReGas spustiť počas nasledujúcej zimy. Spoločnosť uviedla, že splynovanie LNG bude zabezpečovať špeciálna loď Transgas Power s ročnou kapacitou 7,5 miliardy kubických metrov zemného plynu. Spoločne s jednotkou Neptune, ktorá je v Lubmine, budú mať baltské terminály ročnú kapacitu 13,5 miliardy kubických metrov zemného plynu.