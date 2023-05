Nemecké regióny požadujú, aby spolková vláda poskytla automatické financovanie starostlivosti o migrantov namiesto súčasných paušálnych platieb, ktoré dostávajú z rozpočtu bez ohľadu na závažnosť migračnej situácie. Povedal to predseda vlády spolkovej krajiny Dolné Sasko Stephan Weil.

Výbor, ktorému predsedal Stephan Weil, sa zhodol na tom, že regióny potrebujú viac peňazí z nemeckého rozpočtu na zabezpečenie migrantov. Vedúci predstavitelia spolkových krajín a obcí už dlho upozorňujú, že zariadenia pre migrantov sú preťažené a nedostatočné a že regióny nemajú dostatok peňazí na financovanie starostlivosti.

Automatický systém

„Obce zúfalo potrebujú istotu,“ povedal Weil. Riešením by bol automatický systém prideľovania finančných prostriedkov pre migrantov z nemeckého rozpočtu, ktorý by uvoľňoval peniaze regiónom podľa aktuálnej migračnej situácie. Súčasný systém paušálnych platieb túto situáciu nezohľadňuje, čo predstavuje komplikáciu. O dodatočnom financovaní migrantov sa medzi spolkovými krajinami a vládou opakovane diskutovalo. Automatický systém by v budúcnosti zabránil rokovaniam a sporom.

Hraničné kontroly

Na stretnutí sa zúčastnila aj spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorú jej kolegovia zo Saska a Brandenburska požiadali, aby pre zvýšenú migráciu obnovila kontroly na hraniciach s Českou republikou a Poľskom. Denník Bild uviedol, že by sa mohli zaviesť hraničné kontroly podľa vzoru nemecko-rakúskej hraničnej kontroly. Tam sú zavedené od roku 2015. Tieto kontroly, ktoré nie sú celoplošné, sa označujú za dočasné, preto ich nemecké ministerstvo vnútra pravidelne predlžuje. Naposledy ich predĺžilo o ďalších šesť mesiacov v polovici apríla.