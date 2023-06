Nemecké spoločnosti pôsobiace v Číne sa pozerajú do budúcnosti pesimisticky, a to najmä z dôvodu zhoršených vyhliadok na tamojšom trhu a geopolitického napätia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Nemeckej obchodnej komory v Číne.

Po zrušení prísnych opatrení zavedených počas pandémie nenastalo zlepšenie podnikateľskej klímy v očakávanom rozsahu. Viac ako polovica oslovených spoločností predpokladá, že podmienky v druhej najväčšej ekonomike sveta budú tento rok stagnovať alebo sa ešte zhoršia. Obavy z poklesu zisku vyjadrila takmer tretina oslovených firiem.

Vzťahy medzi Čínou a Nemeckom sú napäté predovšetkým v dôsledku neochoty vlády v Pekingu odsúdiť agresiu Ruska voči Ukrajine, jej hrozieb voči demokratickému Taiwanu, ako aj nemeckých úvah o znížení závislosti od obchodu s Čínou. K pesimizmu prispievajú aj neisté vyhliadky čínskej ekonomiky. Čínsky export sa v máji nečakane prepadol o 7,5 percenta, čo prispelo k obavám o vyhliadky rastu.

Viac ako tretina nemeckých spoločností očakáva, že situácia v ich odvetviach sa v tomto roku ešte zhorší. Vzrástol aj podiel firiem, ktoré počítajú s poklesom zisku, a to na 32 percent z úrovne 22 percent zaznamenanej v prieskume z augusta 2022. Napriek tomu chce viac ako polovica spoločností (55 percent) v najbližších rokoch pokračovať v čínskych investíciách. Aj toto číslo je však výrazne nižšie ako v pandemických rokoch 2020 a 2021, keď ich bolo viac ako 70 percent.