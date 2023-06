Nemecké dráhy Deutsche Bahn veria, že so železničnými a dopravnými odbormi EVG do piatku nájdu riešenie ohľadom nových kolektívnych zmlúv, hoci pri kľúčových otázkach vrátane výšky miezd panujú značné rozpory.

V pondelok to novinárom na úvod nového kola rokovaní povedal personálny šéf nemeckých dráh Martin Seiler. Ak by rozhovory skrachovali, hrozili by nemeckej železnici rozsiahle štrajky. Štrajk podľa vyjednávača EVG Kristiana Lorocha stále nie je vylúčený. Prvé hodnotenie nového kola rozhovorov chcú odbory, ktoré zastupujú 180-tisíc zamestnancov nemeckých dráh, urobiť v stredu.

Hlavnými témami rokovaní sú podľa Seilera zvýšenie miezd, štruktúra zmlúv a dĺžka ich platnosti. „V týchto troch oblastiach máme celkom značné rozpory," povedal Seiler. Uviedol, že s trochou snahy možno v najbližších piatich dňoch nájsť riešenie.

Dosiahnuť dohodu chcú tiež odbory. Loroch uviedol, že krok ku kompromisu budú musieť urobiť obe strany. Zároveň povedal, že ak výsledky zostanú za očakávaniami, budú musieť odbory zvýšiť tlak. „Nové štrajky nebudeme môcť vylúčiť dovtedy, kým nebude predložená prijateľná mzdová ponuka," povedal Loroch.

Odbory požadujú zvýšenie mesačného príjmu zamestnancov minimálne o 650 eur respektíve o 12 percent v prípade vyšších platových skupín. Chcú tiež, aby dĺžka kolektívnych zmlúv bola obmedzená na jeden rok.

Nemecké dráhy to odmietajú a medzičasom predložili už viacero ponúk. Tá posledná sľubuje zvýšenie miezd o 12 percent pri nižších mzdových skupinách, o desať pri stredných a o osem pri vyšších. K tomu navrhujú jednorazovú protiinflačnú prémiu 2 850 eur, ktorú by zamestnanci vďaka vládnemu kompenzačnému balíku nedali. Platnosť kolektívnych zmlúv chcú nemecké dráhy na dva roky.

V marci vlakovú, autobusovú aj leteckú dopravu zastavil 24-hodinový štrajk, ktorý zorganizovali spoločne odbory Verdi a EVG. Na konci apríla potom odbory EVG zastavili železničnú dopravu na osem hodín v piatok predpoludním, problémy s prevádzkou trvali celý deň. Odbory pôvodne chystali veľký štrajk na polovicu mája, tú sa na poslednú chvíľu podarilo odvrátiť.