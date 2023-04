Nemecká vláda vyzýva Európsku úniu, aby uvalila sankcie na ruský jadrový priemysel v súvislosti s pokračujúcom agresiou Kremľa voči Ukrajine. Berlín chce, aby bol ruský civilný jadrový sektor zaradený do ďalšieho, v poradí už 11. sankčného balíka EÚ.

Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v tejto spojitosti poukázal na to, že Rusko zámerne využíva svoje energetické zdroje na vyvíjanie tlaku na iné krajiny. Okrem iného dodáva aj urán do palivových článkov jadrových reaktorov a uskladňuje na svojom území rádioaktívny odpad.

„Nemecká vláda z tohto dôvodu tlmočila Európskej komisii postoj, aby bol do sankčného rámca zahrnutý aj ruský civilný jadrový sektor. Malo by to byť súčasťou ďalšieho balíka sankcií,“ povedal Habeck.

„Už sme v mnohých oblastiach vrátane energetiky prešli v tomto smere dlhú cestu,“ povedal vicekancelár Habeck s tým, že rovnaký prístup je potrebné zaujať aj v jadrovom sektore.

„Nukleárne technológie sú extrémne citlivou sférou a Rusko už v tejto oblasti nemožno považovať za spoľahlivého partnera,“ uviedol šéf nemeckého rezortu hospodárstva.

Podľa neho budú pri znižovaní závislosti EÚ od ruského jadrového sektora potrebné prechodné obdobia. „Ale treba, aby sme začali a aby sme sa nebáli ani v tejto oblasti robiť rozhodné kroky,“ uviedol Habeck, ktorý v nemeckej spolkovej vláde zastupuje stranu Zelených.

Európska únia prijala za posledný rok voči Rusku už 10 balíkov sankcií s cieľom vyvinúť tlak na Kremeľ, aby ukončil svoju útočnú vojnu voči susednej Ukrajine.