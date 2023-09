Nemecká vláda zakázala kompletné prevzatie satelitného startupu KLEO Connect čínskou spoločnosťou. Je to ďalšia firma, pri ktorej Berlín nesúhlasil s tým, aby nad ňou získala kontrolu spoločnosť z Číny. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z nemeckej vlády.

Vláda súhlasila s rozhodnutím ministerstva hospodárstva neumožniť firme Shanghai Spacecom Satellite Technology, ktorá už vlastní 53-percentný podiel v KLEO Connect, aby prevzala aj 45-percentný podiel v tejto firme od nemeckej spoločnosti EightyLeo, uviedli zdroje. KLEO Connect pracuje na vytvorení siete viac než 300 malých satelitov, ktoré by mali byť v prevádzke v roku 2028.

Nemecko za posledný rok výrazne zmenilo postoj k Číne a jej firmám. Vláda v tejto súvislosti uviedla, že je nevyhnutné znížiť závislosť v oblasti strategických sektorov od ázijskej veľmoci. V novembri minulého roka Berlín zablokoval čínske investície do dvoch producentov polovodičov. Ako dôvod uviedol obavy o národnú bezpečnosť a fakt, že know-how v oblasti technológií by sa dostal do rúk Pekingu.

Na druhej strane, v máji tohto roka vláda súhlasila s tým, aby čínska lodná firma COSCO prevzala menšinový podiel v dôležitom kontajnerovom termináli Tollerort v Hamburgu. Urobila tak napriek tomu, že viaceré ministerstvá s tým nesúhlasili. Nesúhlas s takýmto krokom dali najavo aj Európska komisia a USA.