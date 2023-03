Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok na úvod štvordňovej návštevy Iraku oznámila ďalšiu podporu pre túto krajinu, ktorá je podľa jej slov „kľúčovým faktorom pre stabilitu regiónu“.

Baerbocková zdôraznila, že Nemecko sa bude naďalej zasadzovať za perspektívu mierovej budúcnosti Iraku. Varovala, že prípadná politická nestabilita a násilie v Iraku by mali veľký vplyv aj na susedné štáty.

Za destabilizujúce faktory v tejto súvislosti označila problém terorizmu, negatívny vplyv susedného Iránu a problémy s nedostatkom vody spôsobené klimatickými zmenami.

Dodala, že ak sa Iraku podarí dosiahnuť dlhodobú stabilitu a rozvoj na princípoch demokracie a rozmanitosti, mohol by sa stať modelom pre celý región. Berlín z tohto dôvodu od roku 2014 podporil Irak sumou vyše 3,4 miliardy eur.

Teroristická organizácia Islamský štát

Šéfka nemeckej diplomacie sa v Iraku stretla so svojím rezortným kolegom Fuádom Husajnom a plánovaná bola aj schôdzka s tamojším premiérom Muhammadom Šijáom Súdáním.

V utorok večer má odcestovať do Arbílu, hlavného mesta autonómnej oblasti Iracký Kurdistan. Navštívi tam vojakov nemeckých ozbrojených síl, ktorí tam vedú výcvik kurdských bezpečnostných jednotiek zameraný na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Okrem toho sa stretne aj s tamojšími predstaviteľmi.

Baerbocková pripomenula, že IS zavraždil v severnom Iraku tisíce mužov a chlapcov a takisto uniesol a väznil ženy a deti. „Pretože svetové spoločenstvo tejto genocíde nezabránilo, máme o to väčšiu zodpovednosť zabezpečiť, aby sme sa s týmito zločinmi vyrovnali a aby preživší dosiahli spravodlivosť,“ povedala. Doplnila, že navštívi aj viaceré miesta, kde sa realizujú projekty zamerané na rekonštrukciu krajiny a oboznámi sa so situáciou vnútorne vysídlených osôb.

Turecko spustilo pozemnú a vzdušnú ofenzívu

Turecko spustilo vlani v apríli novú pozemnú a vzdušnú ofenzívu na severe Iraku proti členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú zaradilo na zoznam teroristických organizácií. Odôvodnilo to tým, že sa chráni pred teroristickými útokmi a má právo na sebaobranu.