Nemecká pošta Deutsche Post DHL si zaobstarala 13 veľkých nákladných elektromobilov. Urobila tak ďalší krok k elektrifikácii svojho vozového parku. Spolkový minister dopravy Volker Wissing na slávnostnej ceremónii v brandenburskom Schönefelde vyhlásil, že cesta k bezuhlíkovému hospodárstvu si vyžaduje čo najrýchlejší prechod na ekologicky čistú mobilitu. Povedal tiež, že batériové autá zatiaľ nie sú vhodné pre všetky typy dopravy, preto je nevyhnutná technologická otvorenosť k iným pohonom, okrem iného k vodíku.

„Obstaranie elektrických nákladných áut je príkladom toho, ako veľmi Deutsche Post DHL v Nemecku investuje do elektromobility a do alternatívnych pohonov,“ vyhlásila Nikola Hagleitnerová z koncernu DHL. V minulom roku pošta do elektrickej flotily a do klimaticky neutrálnych prevádzok vložila asi 700 miliónov eur, na tento rok plánuje vydať na zelenú infraštruktúru 500 miliónov eur.

„Prechod na bezemisnú dopravu musí byť čo najrýchlejší,“ povedal Wissing. Poznamenal, že kým pri osobnej doprave je elektrifikácia v plnom prúde, pri tej nákladnej sa ešte len začína. „Týchto 13 elektrických nákladných áut je len začiatok,“ uviedol a dodal, že pre dopravu treba zachovať technologickú otvorenosť.

Nielen elektrické autá

„Elektrické nákladné vozne nie sú zatiaľ vhodné pre všetky príležitosti, preto potrebujeme mať ponuku aj ďalších technológií, okrem iného pohonu na vodík,“ povedal. Reagoval tak na obmedzený dojazd elektromobilov. Elektrická volvá, ktorá si pošta zaobstarala, majú podľa výrobcu dojazd až 300 kilometrov. Dobíjacie stanice má pošta priamo vo svojom stredisku v Schönefelde. Autá sa nabíjajú cez noc a doplnenie kapacity trvá deväť hodín, s rýchlonabíjačkou jednosmerným prúdom potom dve hodiny, ako poznamenala Hagleitnerová. Pošta uvádza, že 95 percent elektrickej energie, ktorú využíva, pochádza zo zelených zdrojov.

Popri nových elektrických nákladných vozňoch, ktoré sú určené na obsluhu berlínskeho regiónu, nasadila pošta po celom Nemecku na dopravu zásielok medzi poštovými a balíkovými centrami 110 nákladných vozňov na bioplyn. Do konca tohto roka ich chce mať 350. Spaľovaním metánu namiesto nafty sa podľa pošty ušetrí na emisiách najmenej 80 percent oxidu uhličitého.

Na doručovanie pošty a balíkov z distribučných stredísk pošta používa vyše 24-tisíc elektrických vozidiel od dodávok cez trojkolky až po nákladné kolesá. Do konca roku 2025 chce tento park rozšíriť o ďalších 14-tisíc elektromobilov. Tým sa počet okrskov, v ktorých pošta doručuje bezemisne, zvýši zo súčasných 50 percent na 70 percent.

Popri elektrovozidlách používa pošta aj solárnu loď, na ktorej palube každý deň preváža asi 350 balíčkov zo Špandavy na západe metropoly do berlínskeho prístavu Westhafen. Plavidlo, ktorým je upravený Aquabus 1050 so solárnymi panelmi na streche, je v prevádzke na skúšku od vlaňajšieho októbra. Pošta je s projektom spokojná, preto by chcela elektrickú lodnú dopravu v Berlíne rozšíriť aj do berlínskych častí Mariendorf a Neukölln.

Pomáhajú dotácie

Pošta tiež plánuje viac využívať železničnú dopravu. Podľa štatistík prepravuje teraz Deutsche Post DHL po koľajniciach 120 miliónov balíkov ročne, čo zodpovedá šiestim percentám celkového poštového objemu. Cieľom je dostať sa na 20 percent.

K rozširovaniu parku elektrovozidiel pošta čerpá dotácie, na nákup 13 nákladných áut od firmy Volvo a potrebného dobíjacieho zariadenia získala od spolkového ministerstva dopravy podporu 2,3 milióna eur.

„Podpora predstavuje 80 percent z rozdielu ceny medzi nákladným vozidlom na elektrinu a nákladným vozidlom so spaľovacím motorom," povedal Wissing. Dodal, že vďaka programu spolková vláda podporila viac než tisíc podnikov a podnikateľov, ktorí si takto doteraz zaobstarali vyše 7-tisíc úžitkových áut s ekologickým pohonom.