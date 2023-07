Mediálna skupina ProSiebenSat.1 zruší v Nemecku 400 pracovných miest, teda asi desatinu pracovných pozícií. Koncern, v ktorom má podiel skupina PPF vlastnená rodinou zosnulého podnikateľa Petra Kellnera, musí znižovať náklady. Spoločnosť to uviedla v oznámení.

„Zrušenie pracovných miest je ťažké, ale nevyhnutné obchodné rozhodnutie, aby ProSiebenSat.1 mohla zvýšiť svoju zárobkovú silu a znovu trvalo a zdravo rásť," povedal generálny riaditeľ Bert Habets. Už skôr sľuboval trojciferné zníženie počtu pracovných miest, ale doteraz ho presne nevyčíslil.

Spoločnosť oznámila, že rušenie pracovných miest by sa malo vykonať spoločensky zodpovedným spôsobom, pričom by sa chcela - ak to bude možné - vyhnúť prepúšťaniu. Podľa hovorkyne sa tak napríklad znovu neobsadia voľné miesta. ProSiebenSat.1 očakáva, že vďaka rušeniu pracovných miest tento rok personálne náklady klesnú o nízku dvojcifernú sumu v miliónoch eur.

Najväčším investorom skupiny je talianska MFE Mediaforeurope, ktorú ovláda rodina nedávno zosnulého expremiéra Silvia Berlusconiho. Druhým najväčším akcionárom je česká skupina PPF miliardárky Renáty Kellnerovej.