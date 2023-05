Stále nie je jasné, či bude potrebné pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Bankári sa snažia vyvážiť neistotu spojenú s dôsledkami minulého zvýšenia nákladov na úvery a nedávneho sprísnenia bankových úverov so zreteľom na to, že inflácia sa ukazuje ako ťažko zvládnuteľná. Na konferencii to povedal šéf amerického Federálneho rezervného systému Jerome Powell.

Centrálna banka bude teraz prijímať rozhodnutia postupne, po jednotlivých zasadnutiach. „Čelíme neistote, pokiaľ ide o oneskorené účinky nášho doterajšieho sprísňovania a o rozsah sprísňovania úverov v dôsledku nedávnych napätí na bankovom trhu,“ povedal Powell.

Sprísňovanie menovej politiky

Súčasný výhľad budúceho vývoja úrokových sadzieb sa tak obmedzuje na identifikáciu faktorov, ktoré bude Fed sledovať pri posudzovaní, do akej miery môže byť vhodné ďalšie sprísňovanie menovej politiky s cieľom vrátiť infláciu na dve percentá.

Očakávalo sa, že Powellovo vystúpenie objasní, akým smerom sa bude Fed teraz uberať. V najbližších týždňoch bankárov čakajú dôležité údaje o zamestnanosti a inflácii, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie. Na rozhodnutie bude mať pravdepodobne vplyv aj to, či sa podarí vyriešiť patovú situáciu v otázke zvýšenia dlhového stropu. Ak dohoda nebude schválená a americká ekonomika bude v platobnej neschopnosti, Fed by mohol prijať mimoriadne opatrenia.

Zvýšenie úrokov stiahne ekonomiku do recesie

Začiatkom tohto mesiaca Fed zvýšil základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Úroková sadzba sa teraz pohybuje v pásme od 5,00 do 5,25 percenta, ktoré väčšina menových bankárov označila za úroveň, pri ktorej sa zvyšovanie sadzieb pravdepodobne zastaví. Vyhlásenie Fedu po tomto zasadnutí prinieslo nádej, že úrokové sadzby zostanú v júni nezmenené. Powell následne povedal, že to nemožno s určitosťou sľúbiť a že bude potrebné pred rozhodnutím sledovať aktuálne údaje.

Ekonómovia už dlho predpovedajú, že zvýšenie úrokových sadzieb stiahne ekonomiku minimálne do plytkej recesie, pravdepodobne ešte tento rok. V prvom štvrťroku hrubý domáci produkt Spojených štátov vzrástol v celoročnom prepočte o 1,1 percenta, čo bolo pomalšie, ako sa očakávalo. V druhom štvrťroku sa tempo rastu podľa aktuálnych odhadov analytikov zrýchli na 2,9 percenta. Vplyv zvyšovania sadzieb funguje s ročným alebo dlhším oneskorením, takže doterajšie kroky Fedu sa ešte nepremietli do ekonomiky.