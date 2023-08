Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku sa prehlbuje, a to napriek terajšiemu hospodárskemu útlmu. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil mníchovský ekonomický inštitút Ifo. S nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov podľa prieskumu v júli zápasilo 43,1 percenta nemeckých podnikov, zatiaľ čo v júni to bolo 42,2 percenta. „Napriek slabej ekonomike viaceré podniky ďalej zúfalo hľadajú vhodných zamestnancov," uviedol analytik Ifo Stefan Sauer.

Nedostatku pracovných síl podľa prieskumu čelí najmä sektor služieb, napríklad zhruba tri štvrtiny podnikov pôsobiacich v oblasti právnych a daňových služieb. V spracovateľskom priemysle naopak nedostatok pracovníkov mierne poľavil.

Nemecká ekonomika podľa štatistického úradu v druhom štvrťroku stagnovala po poklese o 0,1 percenta v prvom kvartáli. Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe.