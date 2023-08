Wilkie, 34-ročná riaditeľka charitatívnej organizácie, žije v Londýne so svojím manželom a ich štvormesačným synom Dylanom. Veľké okná v byte vytvárajú vzdušný priestor, ktorý sa manželskému páru páčil, keď dom kúpili, no zároveň prepúšťajú neustále slnečné svetlo. Len čo teplota vonku stúpne na 27 stupňov Celzia, byt zostane aspoň o tri stupne teplejší. V letných mesiacoch nosí rodinný pes chladiacu vestu. Dylan vraj je neustále spotený.



„Je z toho mrzutý,“ hovorí nešťastná žena a kladie si za vinu, že je zlá mama. „Je to naozaj stresujúce.“ Dylanov lekár odporučil udržiavať v izbe 18 až 20 stupňov, čo je v neklimatizovanom rodinnom dome nemožné, dokonca aj počas teplotne miernych dní či nocí.

Britská rodina, ktorej príbeh priblížil Bloomberg, je jednou z miliónov, ktoré zápasia v horúcich domoch po celej Európe, najrýchlejšie sa otepľujúcom kontinente na svete v dôsledku klimatických zmien. Vlny horúčav v regióne sú čoraz častejšie a intenzívnejšie, čo spôsobuje problémy s obývateľnosťou v mestách, ktoré sa dlho zaobišli bez klimatizácie. Staré ani nové domy nie sú stavané na vysoké teploty. Mnoho ľudí v nedostatočne chladnom bývaní má problém spať, pracovať a relaxovať.

Predpisy sú slabé

Pravidlá v krajinách sa rôznia. Vo Francúzsku je v noci povinných maximálne 26 stupňov Celzia v spálňach. Írsko má stropy v spálňach na 26 stupňov v obývačkách na 28. Španielsko stanovuje maximá pre rôzne miestnosti a vyžaduje, aby budovy používali tienenie. Nedávny akademický prieskum dospel k záveru, že len málo európskych krajín má dostatočne pripravené stavebné predpisy, aby chránili obyvateľov pred prehriatím. Výskumníci uviedli problémy, ako je nerozlišovanie medzi obývačkami a spálňami, ignorovanie efektu tepelného ostrova v mestách, ktorý spôsobuje, že mestá sú teplejšie ako okolité oblasti, a nezohľadňovanie vplyvov klimatických zmien. Staršie domy majú tendenciu mať nevhodné okná a ich energetická účinnosť je nízka.

Toto leto je predzvesťou ešte väčších klimatických ťažkostí. Teploty na celom kontinente dosiahli rekordné úrovne, v Taliansku, Španielsku a Grécku sa objavili silné horúčavy. Kameňom úrazu je aj starnutie európskeho obyvateľstva, ktoré je náchylnejšie na teplo, čo je rastúcim rizikovým faktorom. Rovnako aj európsky bytový fond. Používanie klimatizácie v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku sa odhaduje na menej ako päť percent domácností. Dokonca aj v Taliansku, kde je horúce počasie bežné, sa klimatizácia objavuje v menej ako tretine domácností.

„Je to neustály nápor na organizmus,“ hovorí prezidentka sekcie epidemiológie a verejného zdravia Kráľovskej lekárskej spoločnosti v Spojenom kráľovstve Maggie Raeová na margo extrémnych teplôt. „Ide o veľmi vážne zdravotné riziko a jednu z hlavných obáv v rámci problematiky klimatických zmien,“ dodala.