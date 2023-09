Severoatlantická aliancia pripravuje na budúci rok najväčšie spoločné veliteľské cvičenie od čias studenej vojny, informoval denník Financial Times. Cvičenie Steadfast Defender sa uskutoční na jar 2024 v Nemecku, Poľsku a pobaltských krajinách. Je súčasťou novej výcvikovej stratégie aliancie NATO, podľa ktorej sa veľké cvičenia organizujú dvakrát ročne.

Manévre budú zahŕňať 500 až 700 leteckých bojových vzletov a manévrov viac ako 50 lodí. Vyše 40-tisíc vojakov v rámci nich precvičí scenár odrazenia agresie proti jednému z členov aliancie. Pomyselný „nepriateľ" bol vytvorený podľa vzoru koalície vedenej Ruskom a pre potreby cvičenia dostal pomenovanie „Occasus".

Zapojí sa aj Švédsko

Na vytvorenie realistickejších scenárov pre vojakov budú využité reálne geografické údaje, napísali Financial Times. Podľa predstaviteľov NATO majú cvičenia okrem iného ukázať Moskve, že aliancia je pripravená v prípade potreby aj bojovať.

Do cvičenia sa zapojí aj Švédsko, ktorého prihlášku do NATO ešte musia ratifikovať Turecko a Maďarsko, čím sa počet účastníckych štátov zvýši na 32, doplnil denník.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vlani v júni pred summitom Severoataltickej aliancie v Madride vyhlásil, že NATO zvýši počty príslušníkov svojich síl rýchlej reakcie z terajších 40-tisíc na viac než 300-tisíc mužov a žien.

Nový obranný model

Táto plánovaná reštrukturalizácia síl rýchlej reakcie je súčasťou nového obranného modelu NATO. Cieľom je mať viac jednotiek v stave najvyššej pohotovosti. V rámci reštrukturalizácie by malo do niektorých členských štátov NATO prísť ešte viac vojakov, pripomenuli Financial Times.

Denník dodal, že po tomto Stoltenbergovom vyhlásení sa lídri NATO na svojom júlovom summite v litovskom hlavnom meste Vilnius dohodli na nových regionálnych obranných plánoch a vytvorení takzvaných spojeneckých reakčných síl - mnohonárodných síl schopných rýchlo reagovať na hrozby.