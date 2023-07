NATO pripraví pre Ukrajinu cestu reforiem smerom k jej členstvu, presný časový plán jej však neposkytne. Uviedol to v utorok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

„Bude navrhnutá cesta reforiem pre Ukrajinu, nemôžem k nej však pridať časový rozpis,“ povedal Sullivan médiám v litovskom Vilniuse, kde sa v utorok začína samit NATO.

Bezprostredný vstup Ukrajiny do NATO vylúčil z dôvodu prebiehajúcej vojny. Takýto krok by podľa jeho slov vtiahol Alianciu do konfliktu s Ruskom. „Som presvedčený, že môžeme dosiahnuť dobré porozumenie,“ povedal v spojitosti s úsilím Ukrajiny o vstup do NATO.

Sullivan tiež oznámil, že americký prezident Joe Biden v stredu absolvuje stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Mali by rokovať o predbežných bezpečnostných opatreniach pre Ukrajinu, ktoré by krajiny NATO mohli ešte ponúknuť nad rámec už vynaloženej a plánovanej pomoci.