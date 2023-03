V nasledujúcom období by mohli ceny bytov klesnúť na augustovú úroveň roku 2021. Najvýraznejší pokles očakáva Realitná únia SR tam, kde od augusta 2021 vzrástli ceny najviac. V stredu o tom informovala RÚ.

„Samozrejme, spoliehať sa, že práve tam sa ceny odrazia od dna a začnú stúpať, sa nedá," uviedol hlavný analytik RÚ Vladimír Kubrický s tým, že pri realitnom trhu sa, vzhľadom na jeho špecifiká, neuvažuje o technických úrovniach cien. Ako informovala RÚ, ceny spred 18 mesiacov sú reálnejšie ako tie z roku 2020.

„Makroekonomický vývoj a zamestnanosť totiž žiadnu blížiacu sa katastrofu nenaznačujú," uviedla únia. Najvýraznejšie by mohli ceny bytov klesnúť spomedzi krajských miest v Banskej Bystrici, a to o 30,4 percenta. Pokles sa týka novších i starších bytov obchodovaných na sekundárnom trhu. Za päť rokov tam totiž narástli ceny najviac, a to o 109,8 percenta.

Naopak v Nitre, v porovnaní s väčšinou ostatných miest, sa zvýšili ceny bytov o 62,5 percenta, čo je menej ako vo väčšine krajských miest. Únia spresnila, že to môže znamenať nižší potenciál na pokles cien.

Kubrický zároveň skonštatoval, že pri predávaní bytu nie je dôvod na paniku.

„Ako sme to neraz videli v posledných rokoch, trh sa nehýbe po vychodených koľajach. Zvlášť sa nemusia znepokojovať vlastníci bytov, ktoré obstoja v konkurencii," povedal Kubrický s tým, že Slováci majú o vlastníctvo nehnuteľností stále záujem.