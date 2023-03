Organizátori konferencie Investopia x Salt v Abú Zabí očakávali, že na dvojdňovom podujatí na začiatku marca uvidia tisícku hostí. Namiesto toho ich prišlo 2 500. „Sme trochu ohromení, ale je to skvelé znamenie,“ povedal jeden z organizátorov pre CNBC, pričom nápad usporiadať takéto stretnutie pochádza od amerického finančníka a niekdajšieho tlačového tajomníka Bieleho domu Anthonyho Scaramucciho a dubajského vládcu Sheikha Mohammeda bin Rashida Al Maktouma.

Niektorí ďalší oslovení však boli naštvaní. „Je to príliš veľa ľudí. Všetci teraz prichádzajú do zálivu a žobrú o peniaze. Je to trápne,“ povedal manažér fondu v Dubaji. Oba zdroje odmietli byť menované kvôli profesionálnym obmedzeniam.

To, že štáty Perzského zálivu bohaté na ropu majú na míňanie veľa peňazí, nie je novinkou. Podľa Sovereign Wealth Fund Institute 10 najväčších štátnych investičných fondov v regióne spravuje dohromady takmer štyri bilióny dolárov. To je viac ako hrubý domáci produkt Francúzska alebo Spojeného kráľovstva – a to nezahŕňa súkromné peniaze.

Ale prílev zahraničných inštitucionálnych investorov a viditeľný záujem zo strany predstaviteľov rizikového kapitálu a zakladateľov startupov v pokročilých sektoroch, ako sú fintech, digitálna transformácia a technológie obnoviteľnej energie ukazuje úroveň sofistikovanosti, ktorú si v súčasnosti všímame viac ako kedykoľvek predtým, hovoria dôležití hráči v tomto odvetví.

„Investície smerovali len z Perzského zálivu smerom von. Teraz to ide oboma smermi; inštitucionálni investori sem prichádzajú a investujú,“ povedal pre CNBC Marc Nassim, partner a výkonný riaditeľ investičnej banky Awad Capital so sídlom v Dubaji.

Stabilnejší ako Európa

„Blízky východ sa momentálne cíti stabilnejší ako Európa,“ povedal pre CNBC Stephen Heller, zakladajúci partner nemeckej AlphaQ Venture Capital. Bezpečnostné problémy v Európe aj ekonomická nerovnosť sa podľa neho zhoršujú. Hellerov fond fondov, ktorý investuje do megatrendov, ako sú klimatické technológie, infraštruktúra, zdravie a fintech, nedávno otvoril svoju prvú kanceláriu na Blízkom východe v Abú Zabí.

„V SAE a Saudskej Arábii je dnes podnikateľská energia,“ dodal. „Vidím potenciál, pretože ak máte technicky nekonečný kapitál a ak sem prichádzajú podnikatelia, môžete mať obrovské výsledky.“ Päť najlepších regionálnych fondov z hľadiska výdavkov za posledný rok – ADIA, ADQ a Mubadala z Abú Zabí, PIF zo Saudskej Arábie a QIA z Kataru – len v roku 2022 rozmiestnilo spolu viac ako 73 miliárd dolárov.

Medzitým hodnota aktív štátnych investičných fondov v rokoch 2021 až 2022 celosvetovo klesla z 11,5 bilióna dolárov na 10,6 bilióna. Aktíva držané verejnými dôchodkovými fondmi tiež klesli v dôsledku dramatického poklesu na akciových a dlhopisových trhoch. „Veľa miest na svete má nízky kapitál – západné inštitucionálne fondy sú akosi ochabnuté. A tento región má veľa kapitálu. Naše telefóny zvonia,“ povedal jeden manažér z investičného fondu Spojených arabských emirátov, ktorý odmietol byť menovaný z dôvodu profesionálnych obmedzení.

Už nie „hlúpe peniaze“

Mnohé zámorské spoločnosti dlhodobo vnímali Perzský záliv ako zdroj „hlúpych peňazí“, s odkazom na stereotyp šejkov bohatých na ropu, ktorí dávali svoje zdroje na čokoľvek. Investície z regiónu sa stali oveľa sofistikovanejšími. „Regionálni investori, najmä štátne fondy, ale aj rodiny, sú teraz oveľa sofistikovanejšie ako predtým,“ povedal M. Nassim z Awad Capital. „Sú oveľa usilovnejší ako predtým, pokiaľ ide o to, komu vypisujú šek.“

„Predtým bolo oveľa jednoduchšie prísť a povedať: ‚Som správca fondu zo San Francisca, dajte mi prosím pár miliónov‘. Teraz sem prichádza oveľa viac fondov z celého sveta – USA, Latinskej Ameriky, Európy, juhovýchodnej Ázie – aby získali kapitál. „Sú oveľa selektívnejší ako doteraz.“

Najmä v Spojených arabských emirátoch liberalizujúce reformy, veľmi vychvaľované zvládnutie pandémie covidu-19 a ochota obchodovať s kýmkoľvek – vrátane krajín ako Izrael a Rusko – zlepšili imidž pre zahraničných investorov. V Saudskej Arábii finančníkov presvedčili historické reformy aj masívny rast trhu s takmer 40 miliónmi ľudí, z ktorých asi 70 percent má menej ako 34 rokov.

Najmä Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty z dlhodobého hľadiska výrazne investujú do diverzifikácie. „Hudba by sa zastavila, keby [cena] ropy klesla tak, že niektoré štátne investičné fondy by boli nútené použiť svoje rezervy na pomoc vládam pri podpore ich fiškálnych pozícií alebo geopolitického rizika“, ako sú vojna alebo povstania, povedal M. Nassim.

„Ak ropa klesne, vytvorený prebytok, ktorý sa zvyčajne prideľuje štátnym investičným fondom, by sa zjavne znížil, čo by ich prinútilo znížiť svoje investície a obmedziť ich na aktíva, ktoré generujú vyššie výnosy,“ dodal, hoci poznamenal, že nie všetky štátne investičné fondy majú rovnaký mandát, pokiaľ ide o investičnú stratégiu.