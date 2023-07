Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pripravuje misiu v simulovanom biotope Marsu. V Johnsonovom vesmírnom stredisku v Houstone vytvára prostredie, kde majú štyria ľudia tráviť viac než rok, informuje Insider. Ide o vedca Kellyho Hastona, lekára Nathana Jonesa, mikrobiologičku Ancu Selariuovú a inžiniera Rossa Brockwella, ktorí vstúpili do analógového prieskumu zdravia a výkonnosti posádky CHAPEA. V zariadení s rozlohou 158 štvorcových metrov majú zostať 378 dní.



Posádka má aj provizórnu knižnicu, v ktorej pozornosť vzbudzuje najmä jeden „kúsok“. Ide o titul Blind Descent: The Quest to Discover the Deepest Cave on Earth, v ktorom autor James M. Tabor dokumentuje cesty Billa Stonea a Alexandra Klimchouka, dvoch dobrodruhov, ktorí prešli niektoré z najhlbších jaskýň sveta.



„Obaja muži strávili mesiace v hĺbke cez tri kilometre, zápasili so zúrivými divokými riekami, monštruóznymi vodopádmi a psychologickými hrôzami spôsobenými týždňami v absolútnej tme, bez akejkoľvek nádeje na záchranu. Kniha opisuje množstvo nepredvídateľných udalostí v podobe pádov, smrtiacich mikróbov, improvizovaného pohrebu, klaustrofóbie, úzkosti a halucinácií hlboko pod zemou,“ píše sa v recenzii na Amazone.



Tím však zrejme nebude mať veľa času na čítanie, keďže má vykonávať experimenty a pokusy o simuláciu budúcich prieskumov Marsu. NASA uviedla, že tieto experimenty budú zahŕňať „výstupy do vesmíru, robotické operácie, údržbu biotopov, osobnú hygienu, cvičenie a rast plodín“.