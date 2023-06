Národná banka Slovenska mierne zlepšila výhľad tohtoročného rastu ekonomiky krajiny, a to na 1,4 percenta oproti doterajšiemu odhadu 1,3 percenta. Na 11 percent z predchádzajúcich 10,5 percenta zvýšila odhad inflácie zostavenej podľa medzinárodnej metodiky. Vyplýva to z novej prognózy centrálnej banky, ktorú zverejnila.

NBS v porovnaní s predchádzajúcim odhadom tiež očakáva mierne rýchlejší rast HDP Slovenska v nasledujúcich dvoch rokoch, ekonomika by zhodne mala pridať o viac ako tri percentá. Vlani HDP Slovenska stúpol o 1,7 percenta.

„Ekonomický rast zostane v tomto roku slabší, potiahnu ho len európske fondy a čistý export. S poklesom inflácie sa očakáva väčší príspevok tiež domácemu dopytu v budúcich rokoch, "uviedla v komentári NBS.

Pre roky 2024 a 2025 NBS znížila výhľad inflácie, ktorá by sa mala opäť vrátiť na jednocifernú hodnotu. To by zároveň znamenalo zvyšovanie kúpyschopnosti obyvateľov. Tento rok by sa napriek vysokej inflácii reálne platy podľa NBS nemali znížiť, a to kvôli predpokladanému dvojcifernému rastu miezd.