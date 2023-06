Globálne akciové trhy aj počas mája pokračovali v „solídnej jazde“, ktorá nevenovala priveľa pozornosti vysokej inflácii, vysokým úrokovým sadzbám alebo klesajúcim ziskom spoločností. Dôvodom môže byť fakt, že sa v druhej polovici roka očakáva oživenie ziskov spoločností, čo nárastu akcií pomáha, ako aj fenomén umelej inteligencie. Informoval o tom analytik spoločnosti XTB Štěpán Hájek.

„Pri prvom pohľade na výkonnosť akciových indexov môžeme mať dojem, že je v reálnej ekonomike všetko úplne v poriadku a investori nemajú žiadne obavy z potenciálnej recesie, ktorá by ešte viac stiahla akciové trhy. Opak je pravdou. Investori od začiatku roka presunuli väčšinu svojho kapitálu do veľkých, kvalitných spoločností. Čiastočne ide o dôsledok bankovej krízy v USA, keď sa investori schovali aj do firiem, ktoré sú likvidné a nepotrebujú lacné úvery na svoj rast,“ uviedol Hájek.

Iba sedem firiem z indexu S&P 500 podľa Hájeka stojí od začiatku roka za väčšinou ziskov celého indexu. Sú to firmy s obrovskou kapitalizáciou, ktoré svojou váhou v indexe majú silu také zisky vytvoriť. Ide o veľkých technologických hráčov Apple, Meta, Alphabet, Nvidia a ďalšie. Zisky by však podľa Hájeka neboli také, keby mnoho investorov nechcelo kapitalizovať na novom fenoméne umelej inteligencie, ktorý odštartovala koncom minulého roka americká spoločnosť OpenAI so svojím produktom ChatGPT.

Pražská burza

Darilo sa aj pražskej burze, kde zisky poháňala výkonnosť spoločnosti Čez, a to aj napriek obnoveným májovým debatám o jej zoštátnení, čo stiahlo jej ocenenie o viac ako 100 miliárd českých korún nižšie. Napriek horšiemu máju sú však akcie Čezu od začiatku roka o 29,68 percenta vyššie na tisíc českých korún.

„Akcie majú pred sebou zložitý zvyšok roka, ale nasledujúce mesiace nemusia byť príliš negatívne. Všetko bude záležať na odolnosti spotrebiteľa, ktorý na konci dňa rozhodne, či si akcie zaslúžia súčasné luxusné ocenenie. Čisto z fundamentálneho hľadiska sú teraz trhy pred vyriešením dlhového stropu v USA, čo stále prináša určitú neistotu, ale nie je v nikoho záujme strop nezvýšiť,“ poznamenal Hájek.

Koniec zvyšovania úrokových sadzieb

Uvoľnenie fiškálneho napätia môže podľa Hájeka podporiť fakt, že americká centrálna banka skončila cyklus zvyšovania sadzieb a čísla inflácie budú porovnávané s minulým rokom, keď inflácia rástla najrýchlejšie, čo znamená, že bude stačiť veľmi málo na väčší optický pokles. „Rovnako sa ekonomika stále nerúti, ako predpovedali mnohí ekonómovia, a rekordne silný trh práce je toho dôkazom. Určite je teda na mieste byť opatrný optimista, ale efekty vyšších sadzieb na seba stále nechajú čakať, čo je určité riziko pre zvyšok roka,“ uzavrel Hájek.