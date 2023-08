Ani nie dva roky po tom, čo platobná neschopnosť spoločnosti China Evergrande Group vyvolala vo svete šok, do nej smeruje ešte väčší čínsky developer, píše agentúra Bloomberg.

Dlhopisy a akcie spoločnosti Country Garden tento týždeň dramaticky klesli, keďže držitelia dlhopisov v riadnom termíne neobdržali kupónové platby za dve dolárové poukážky v celkovej hodnote 22,5 milióna dolárov. To zvyšuje obavy, že Country Garden bude ďalším gigantom, ktorý sa dostane do platobnej neschopnosti.

Finančné ťažkosti

„Akákoľvek platobná neschopnosť ovplyvní čínsky trh s nehnuteľnosťami viac než kolaps spoločnosti Evergrande, pretože Country Garden má štyrikrát viac projektov,“ napísala analytička spoločnosti Bloomberg Intelligence Kristy Hungová vo svojej štvrtkovej správe. Možná dlhová kríza Country Gardenu by podľa nej do veľkej miery ovplyvnila náladu na čínskom realitnom trhu a mohla by výrazne oslabiť dôveru kupujúcich voči solventným súkromným developerom.

Country Garden vo štvrtok prezradil, že za prvý polrok 2023 očakáva čistú stratu v rozsahu od 45 miliárd do 55 miliárd jüanov (7,6 miliardy dolárov). Pre porovnanie, v roku 2022 v rovnakom období zaznamenala zisk na úrovni 1,91 miliardy jüanov (263 miliónov dolárov). Čínsky finančný spravodajský portál Yicai informoval, že Country Garden sa podľa anonymných zdrojov pripravuje na reštrukturalizáciu a najal si finančného poradcu.

Finančné ťažkosti spoločnosti Country Garden potvrdzujú najhoršie obavy investorov. Rozsiahly čínsky trh s nehnuteľnosťami po krátkom oživení v prvom štvrťroku opäť upadá. Predaje domov v júli klesli najviac za rok 2023, čo realitným kanceláriám komplikuje získavanie peňazí potrebných na zmierňovanie úverovej krízy. Neschopnosť Country Gardenu splácať dlhy by vážne poškodila krehký investičný sentiment práve v čase, keď sa Peking snaží problémový realitný trh oživiť.

Celkové záväzky

Dlhodobý pokles čínskeho trhu s nehnuteľnosťami dostal kedysi solventné spoločnosti na kolená, pričom firmy ako Central China Real Estate opakovane využívali lehoty na odklad platieb, aby pred ich zastavením získali nejaký čas navyše. Veritelia spoločností Dalian Wanda a Sino-Ocean Group v júli obdržali kupónové platby v poslednej možnej chvíli.

Rastúce obavy o spoločnosť Country Garden ovplyvňujú trh s rizikovými dolárovými dlhopismi. Priemerné ceny čínskych vysoko výnosných dlhopisov v amerických dolároch klesli vo štvrtok na 66,5 centa. Podľa indexu Bloomberg ide o najnižšiu úroveň od decembra 2022.

Majetok Chuej-jen Jangovej, predsedníčky Country Garden, klesol o 84 percent od vrcholu v júni 2021. Iba v utorok sa jej bohatstvo zmenšilo o 8,2 percenta. Podľa indexu miliardárov agentúry Bloomberg tak disponuje majetkom v hodnote 5,5 miliardy dolárov.

Oživenie dopytu

Čínske regulačné orgány sa snažia oživiť dopyt v oblasti nehnuteľností, ktorá tvorí približne pätinu hrubého domáceho produktu krajiny. Sektor sa ocitol v začarovanom kruhu, kde developeri odrádzajú kupujúcich od nákupov, čo následne obmedzuje tok hotovosti spoločností.

Minulý týždeň sa čínska centrálna banka zaviazala zvýšiť finančnú podporu pre súkromný sektor. Urobila tak po tom, čo politbyro Komunistickej strany Číny v júli naznačilo posun k voľnejším politikám v oblasti realitného trhu.

„Kolaps ďalšieho veľkého súkromného developera by nepomohol obnoviť dôveru potenciálnych kupujúcich nehnuteľností,“ napísal analytik spoločnosti JPMorgan Chase & Co. Frank Pan vo svojej správe. Podľa neho by to mohlo vyvolať ďalšie pochybnosti o účinnosti politických nástrojov, pokiaľ ide o stabilizáciu trhu s nehnuteľnosťami.

Čínska regulačná komisia pre cenné papiere sa chce realitným trhom zaoberať počas piatkového virtuálneho stretnutia. Zúčastnia sa na ňom niektorí developeri a finančné inštitúcie, no Country Garden pozvánku nedostal.