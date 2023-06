Naplnenosť nemeckých zásobníkov zemného plynu sa dostala na prvý cieľ 75 percent na nadchádzajúce vykurovacie obdobie o tri mesiace skôr, ako sa plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa piatkových údajov európske združenia Gas Infrastructure Europe (GIE) boli nemecké zásobníky 1. júna ráno naplnené na 74,97 percenta.

Európska únia (EÚ) minulý rok v lete počas plynovej krízy prijala nové nariadenie týkajúce sa naplnenosti zásobníkov, pričom úroveň 75 percent bola stanovená ako prechodný cieľ k 1. septembru. Do 1. októbra by mali byť zásobníky naplnené na 85 percent a do 1. novembra na 95 percent.

Naplnenosť nemeckých zásobníkov plynu sa nepretržite zvyšuje od 4. mája. Najmenej boli naplnené 17. marca (63,58 percenta). Na porovnanie, 17. marca 2022 boli nemecké zásobníky plynu na plné len na 24,56 percenta.

Najväčší nemecký zásobník v dolnosaskom Rehdene, ktorý do začiatku apríla 2022 kontroloval ruský koncern Gazprom, bol naplnený už na viac než 88 percent. V celej EÚ sú zásobníky aktuálne naplnené na necelých 69 percent.

Zásobníky kompenzujú výkyvy v spotrebe plynu a tvoria tak pre trh rezervný systém. V Nemecku dosiahla 14. novembra ráno naplnenosť zásobníkov 100 percent. V zime naplnenosť tradične klesá a od konca marca/začiatku apríla sa do zásobníkov viac plynu vtláča ako čerpá.