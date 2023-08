Bývalý ekonóm Goldman Sachs Jim O'Neill, ktorý vytvoril skratku BRICS, odmietol predstavu, že by táto skupina krajín mohla vyvinúť vlastnú menu. Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika sa práve pripravujú na diskusiu o rozšírení svojho bloku. Pred 15. samitom skupiny na budúci týždeň J. O'Neill pre Financial Times povedal, že štáty tvoriace BRICS „nikdy nič nedosiahli, odkedy sa prvýkrát stretli“.

Rusko a Čína vyzvali blok, aby spochybnil postavenie amerického dolára ako svetovej rezervnej meny. Avšak Južná Afrika, ktorá je hostiteľom tohtoročného samitu, uviedla, že mena skupiny BRICS nie je na programe stretnutia v Johannesburgu. Ekonóm J. O'Neill povedal, že vytvorenie spoločnej meny pre päť silne odlišných ekonomík by bolo neuskutočniteľné.

„Je to absurdné,“ povedal v reakcii na výzvy na „obchodnú menu“ od brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a ďalších politikov z bloku. „Vytvoria centrálnu banku BRICS? Ako by ste to urobili? Je to takmer až trápne,“ komentoval situáciu J. O'Neill,

Desiatky krajín formálne alebo neformálne vyjadrili záujem o vstup do tohto bloku. Kritériá prijatia ďalších členov však neboli stanovené. Saudská Arábia rokuje o spolupráci s Novou rozvojovou banky, veriteľom, ktorý v roku 2014 založili členovia BRICS ako alternatívu k Svetovej banke. Následne sa k nej pripojili Egypt, Bangladéš a Spojené arabské emiráty.

„Neviem, čo sa snažia dosiahnuť okrem akejsi silnej symboliky,“ povedal J. O'Neill, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hlavný poradca think-tanku Chatham House.

Dominancia dolára nad globálnym finančným systémom nie je podľa neho pre rozvíjajúce sa krajiny prospešná. „Úloha dolára nie je ideálna v dôsledku toho, ako sa svet vyvinul. Mnoho ekonomík žije v nekonečných cykloch pod ťarchou toho, čo sa Fed rozhodne urobiť v záujme Spojených štátov,“ nechal sa počuť J. O'Neill.

Zatiaľ čo Čína a Južná Afrika presadzujú rozšírenie klubu BRICS, správy naznačujú, že India je proti návrhu na prijatie ďalších členov. „Pre Západ je prospešné, že Čína a India sa nikdy na ničom nedohodnú, pretože ak by to urobili, dominancia dolára by bola oveľa krehkejšia,“ dodal J. O'Neill.