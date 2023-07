Projekt na využitie geotermálnej energie v Košickom kraji sa blíži k realizácii. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík po rokovaní vlády informoval, že v stredu sa bude rozhodovať o tom, či tento projekt bude schválený ako národný projekt z nového programového obdobia. Celková alokácia projektu je 88 miliónov eur.

Projekt by mal byť podporený z Fondu na spravodlivú transformáciu vo výške 56 miliónov eur. „Z Fondu na spravodlivú transformáciu podporíme okrem zvýšenia kapacity vrtov aj výstavbu rozvodov, čiže potrubí, ktoré budú viesť od geotermálnych vrtov z Ďurkova až do mesta Košice, je to vzdialenosť približne 15 kilometrov,“ priblížil Balík.

Projektom sa má podľa Balíka zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci centrálneho vykurovania mesta Košice na 42 percent. Zároveň sa má znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív a ich využívanie v teplárenstve.

Zámer Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v súvislosti s rozvojom geotermálnej energie zobrala vláda na vedomie ešte minulý týždeň. Ministerstvo pritom uviedlo, že by prispel k naplneniu cieľov definovaných v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 - 2030 pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie.