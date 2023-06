Svetová súťaž EY Podnikateľ roka pozná víťaza. Ako ďalej informuje portál idnes.cz, je ním zakladateľka technologickej firmy GlobalWafers Doris Hsu. Jej spoločnosť patrí medzi najväčších svetových producentov kremíkových plátkov, bez ktorých výroba čipov nedokáže existovať.

Hodnota GlobalWafers sa vyčísľuje na približne 6,7 miliardy dolárov a ročný obrat sa pohybuje okolo 70 miliárd taiwanských dolárov (približne dvoch miliárd eur). Pôsobí v Ázii, Európe a v USA, kde dodáva napríklad pre Intel, IBM či Panasonic.

Taiwančanka predtým pôsobila ako počítačová inžinierka v spoločnosti Sino-American Silicon Products. V roku 2011 sa od nej odštiepil GlobalWafers, kde od začiatku pôsobila Doris Hsu ako generálna riaditeľka. Neskôr, po 22 rokoch, prevzala aj jeho riadenie.

V súčasnosti technologická firma plánuje expandovať na americký trh. Investície chce nasmerovať najmä do Texasu, kde plánuje vybudovať za päť miliárd dolárov novú továreň, a do Arizony, kde plánuje vložiť 40 miliárd dolárov do výroby.

Podnikateľka Doris Hsu vystriedala na pozícii Argentínčana Gastona Taraturu, zakladateľa spoločností Internet Media Services a Aleph Group.