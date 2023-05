Pre kvalitný výkon súdnictva je dôležité aj materiálno-technické zázemie. Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta to povedal pri príležitosti stretnutia predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ, ktoré sa uskutočnilo 11. a 12. mája v Bratislave, informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Šikuta poukázal na to, že NS SR nemá už viacero rokov vlastné dôstojné sídlo. „Sme v tomto smere európsky unikát. Stav, keď Najvyšší súd roky nemá vlastné sídlo a musí svoju činnosť reálne vykonávať v štyroch rôznych budovách, nie je trvalo udržateľný,“ podotkol.

Za tému, ktorá si vyžaduje pozornosť kompetentných, označil aj dĺžku súdnych konaní a prieťahy v konaniach. „Ak vynaložíme maximálne úsilie na skracovanie dĺžky súdneho konania a poskytneme ľuďom spravodlivosť v primeranom čase, verím, že dôvera ľudí v súdy bude mať stúpajúcu tendenciu,“ povedal s tým, že ho teší mierny pozitívny trend stúpajúcej dôvery justícii na Slovensku, ktorý zachytil nedávny prieskum. Zdôraznil však, že v tejto snahe nemožno poľaviť.

Systémové riešenia

Skracovanie dĺžky súdneho konania si podľa neho vyžaduje systémové riešenia. Za jedno z nich považuje aj vytváranie kvalitného personálneho zázemia pre sudcov prostredníctvom ich asistentov. Druhou oblasťou je zjednocovacia činnosť. „Tam, kde je dvojkoľajnosť, chýba právna istota. Keď zjednotíme názor na riešenie určitého právneho problému, posilníme právnu istotu, znížime súdivosť a skrátime dĺžku konania pred súdom. To je to, na čo by sa mal Najvyšší súd sústrediť,“ povedal.

Hlavným cieľom Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ je dosiahnutie užšej vzájomnej spolupráce najvyšších súdov či výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Sieť vytvára fórum, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať tak o otázkach spoločného záujmu. Zaoberá sa aj legislatívnymi návrhmi predkladanými európskymi inštitúciami na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach.