Prvý exodus prišiel na začiatku vojny po 24. februári minulého roka: 300-tisíc Rusov utieklo z krajiny v prvých mesiacoch rozsiahlej invázie ich prezidenta na Ukrajinu. Druhá vlna sa spustila, keď Vladimir Putin v septembri vyhlásil „čiastočnú mobilizáciu“ a zúfalí mladí muži sa ponáhľali na hraničné priechody, aby sa vyhli odvodu. Ani neprekvapuje, že Kremeľ údaje o únikoch z krajiny nezverejňuje, pripomína The Economist. Nezávislé a neoficiálne odhady sa pohybovali od 500-tisíc do milióna ľudí, ktorí v dôsledku vojny na Ukrajine opustili Rusko.

Analytici z Re:Russia teraz preskúmali dostupné údaje z krajín, ktoré prijali veľké množstvo ruských emigrantov a tieto dáta spresnili. Zistili, že od februára 2022 opustilo Rusko 817- až 922-tisíc ľudí. Najväčšími prijímajúcimi krajinami boli Kazachstan a Srbsko, každá so 150-tisíc ruskými imigrantmi. Ale Rusi sa presťahovali do celého sveta, vrátane zhruba 30- až 40-tisíc ľudí, ktorí odišli do Ameriky.

Stále to však môžu by skresľujúce údaje. Rusi môžu pred definitívnym usadením sa cestovať cez niekoľko tranzitných krajín. Iní sa vracajú domov pre ťažkosti pri zakladaní si nového života v zahraničí, pričom často uvádzajú pracovné dôvody. Niektorí navrátilci deklarujú, že sa pokúsia opäť emigrovať, len čo im to finančné podmienky dovolia.

Odchody tu už boli

Emigrácia z Ruska V. Putina nie je nijakou novinkou. Za prvých 19 rokov jeho vlády krajinu opustilo 1,6 až dva milióny ľudí. Ich počet sa výrazne zvýšil okolo roku 2012, keď sa vrátil na post ruského prezidenta vo voľbách poznamenaných podvodmi a protestmi. Invázia na Ukrajinu však spôsobila najväčší exodus vyvolaný politickými otrasmi od 20. rokov minulého storočia.

Zaujímavý je aj profil tých, ktorí sa rozhodli zbaliť kufre. Vo všeobecnosti majú ruskí emigranti z aktuálnych vojnových čias relatívne vysokú úroveň príjmov, kapitálu, sociálneho zabezpečenia a vzdelania. To je zlá správa pre Rusko z hospodárskeho aj sociálneho hľadiska. Re:Russia počíta s tým, že vojnoví emigranti tvoria zhruba jedno percento ruskej pracovnej sily, čo zhoršuje akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Moskovský think-tank Gaidar Institute uviedol, že 35 percent výrobných podnikov nemalo v apríli dostatok pracovníkov, čo je najviac od roku 1996. Obzvlášť vážny je nedostatok odborníkov. Podľa nemenovaného predstaviteľa Kremľa krajinu v roku 2022 opustilo najmenej 100-tisíc IT odborníkov. Okrem medzinárodnej izolácie je to ďalší vážny dôsledok vojnového vyčíňania V. Putina.