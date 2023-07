Nehnuteľnosti boli v druhom štvrťroku najproblematickejším sektorom v Európe. Podpísali sa pod to nedostatočná likvidita, miernejšie investície a znížená ziskovosť. Silný tlak na trh vyvíjajú vyššie úrokové sadzby, zvýšené náklady na obsluhu dlhu a pokles dopytu po kancelárskych priestoroch, uvádza sa v správe Weil European Distress Index, z ktorej vyberal Bloomberg. Štúdia právnickej firmy Weil, Gotshal & Manges LLP zhromažďuje údaje z viac ako 3 750 kótovaných európskych firiem.



Rastúce úrokové sadzby majú podľa správy vplyv aj na dostupnosť bývania a ceny nehnuteľností.

Druhým najviac postihnutým bol sektor maloobchodu a spotrebného tovaru, keďže kríza životných nákladov naďalej oslabovala kúpnu silu na starom kontinente. Európske firmy poskytujúce finančné služby potvrdzujú ťažkosti v dôsledku nedávneho kolapsu Silicon Valley Bank a núteného predaja First Republic. „Štátom podporovaná dohoda o záchrane Credit Suisse pre UBS takisto vyvolala obavy investorov, hoci sa zdá, že riziká sú zatiaľ obmedzené,“ uvádza sa v správe.



Podniky v Spojenom kráľovstve ťaží „neústupčivo“ vysoká inflácia. Pokles k cieľovej sadzbe Bank of England vo výške dvoch percent nepostupuje tempom, ako sa očakávalo. Jadrová inflácia v máji vzrástla na 7,1 percenta.



Druhými najviac postihnutými zostali Nemecké podniky, ktoré hlásia najväčšie komplikácie od novembra 2020. Tie nastali v dôsledku „slabšieho oživenia nemeckej ekonomiky, ktorá v prvom štvrťroku 2023 upadla do recesie,“ uvádza sa ďalej v správe.



V prípade Francúzska podniky núdzu až tak nepocítili, a to vďaka mimoriadnej vládnej podpore v súvislosti s minuloročnou energetickou krízou. Tú však už vláda stiahla, preto sa očakáva, že problémy budú výraznejšie, uviedli Andrew Wilkinson a Neil Devaney z Weil, Gotshal & Manges.



„Objavia sa ďalšie spoločnosti, ktoré sa nebudú môcť refinancovať v súlade so svojím obchodným plánom. A rásť budú aj náklady na dlh,“ dodal ešte A. Wilkinson.