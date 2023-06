Najväčšie čínske banky na základe požiadavky čínskeho vedenia znížili úrokové sadzby na vklady v čínskych jüanoch. Krok by mohol zmierniť tlak na ziskové marže a znížiť náklady na poskytovanie úverov, čo by poskytlo určitú úľavu finančnému odvetviu aj širšej ekonomike.

Spoločnosti Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China a China Construction Bank Corp na svojich internetových stránkach oznámili, že sadzby znižujú s účinnosťou od štvrtka. Štátom podporované banky znížili sadzby na vklady splatné na požiadanie o päť bázických bodov a trojročné a päťročné termínované vklady o 15 bázických bodov. Ide o druhé zníženie sadzieb čínskych bánk od septembra minulého roka.

Čínska ekonomika sa po zrušení prísnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu v súčasnosti zotavuje, novšie hospodárske údaje však priniesli sklamanie. Napríklad čínsky export sa v máji prepadol o 7,5 percenta. Na tento rok si vláda v Pekingu stanovila cieľ hospodárskeho rastu na úrovni približne päť percent, čo je jeden z najmenej ambicióznych plánov za posledné desaťročia.