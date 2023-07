Ďalšie oslabenie nemeckého podnikateľského sentimentu tento mesiac poukazuje na pravdepodobnosť, že najväčšia európska ekonomika zrejme uviazla v recesii. Uvádza to pre Bloomberg ekonóm Clemens Fuest, ktorý je od roku 2016 prezidentom Inštitútu pre ekonomický výskum Ifo a riaditeľom Centra ekonomických štúdií na Mníchovskej univerzite.



„Vyzerá to tak, že nemecká ekonomika to má skutočne ťažké dostať sa z tejto recesie,“ povedal s tým, že údaje Ifo naznačujú, že „je stále v recesii“. Vysoko sledovaný index podnikateľskej klímy klesol už tretí mesiac po sebe. V júli sa dostal na 83,5 z 83,8 v júni.

Nemecko zaznamenalo prvý pokles v zime, čo je dôsledok ruskej vojny na Ukrajine, ale aj nedostatočnej výkonnosti nadmerného výrobného priemyslu. Fuestova analýza pretrvávajúcej recesie je v protiklade s prognózou ekonómov, ktorí počítajú s opätovným obnovením rastu, aj keď pomalým.



Konjunkturálny prieskum spoločnosti S&P Global zverejnený v pondelok ukázal, že v júli došlo v Nemecku k poklesu aktivity súkromného sektora, čo signalizuje pretrvávanie rizík recesie. Konkrétne zaznamenala najrýchlejší pokles nových a nevybavených objednávok vo výrobe od roku 2020, keď sa objavil covid.



Dáta o HDP v druhom štvrťroku má nemecký štatistický úrad prezentovať 31. júla. Medzitým sa môže stať, že Európska centrálna banka pravdepodobne vo štvrtok zvýši úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov, a to bez jasného usmernenia, čo bude robiť ďalej. „Bolo by múdre zastaviť sa a počkať na ďalšie údaje, kým ECB opäť nebude zvyšovať sadzby,“ povedal. „Myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že práve to bude robiť,“ priblížil C. Fuest.