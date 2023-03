Nájomníkom obecných sociálnych bytov v Ruskove v okrese Košice–okolie vychádza od januára platba za dodávku zemného plynu o stovky eur mesačne viac ako pred rokom.

„A to už nemôžeme hovoriť o 'sociálnych' bytoch s nájmom na úrovni 500 eur mesačne za trojizbový byt," povedal pre TASR starosta Martin Smrčo.

Hrozí odchod lekárov

Ide o špecifický prípad, keď sú byty napojené na spoločný vykurovací plynový kotol s meračom pre celý objekt obecného zdravotného strediska. Viac ako desaťnásobné zvýšenie ceny plynu pre obec vzišlo z verejného obstarávania. Problém úhrad za energie sa tak týka aj ďalších nájomníkov obecných priestorov, vrátane lekárov, pričom hrozí ich odchod.

Zálohové platby za plyn by im po prepočtoch obecného úradu mali stúpnuť podľa rozlohy priestorov troj- až šesťnásobne, a to už so zarátaním štátnej dotácie na energie. Pre konkrétny trojizbový sociálny byt vychádza platba od januára namiesto minuloročných 44 eur až 267 eur. Pre lekára pre dospelých je to zo 75 eur na 279 eur.

„To je mesačná zálohová platba, ktorú by sme my od nich mali pýtať. Hovoríme len o plyne, v tom ešte nie je elektrina, nájomné... Pre nich to je likvidačné," povedal Smrčo. V celkovo desiatich bytoch bývajú ľudia s obmedzeným príjmom, napríklad matka s dvoma deťmi.

Ako starosta upresnil, vlani Ruskov platil za plyn 17 eur za 1 MWh, od januára je to už 184,5 eura. Aktuálne so štátnou dotáciou vychádza cena 116 eur za 1 MWh. Obstarávateľom dodávky plynu na dvojročné obdobie bolo vlani v septembri Regionálne združenie obcí Košice-okolie, ktorého súčasťou je aj Ruskov. Vtedajšia cena na trhu sa pritom pohybovala až okolo 220 eur za MWh.

Hromadí sa dlh

O nových cenách za plyn už starosta hovoril aj s lekármi a lekárničkou.

„Všetci mi povedali, že v prípade takéhoto nárastu cien energií to nie sú schopní zaplatiť, nevyrobia takú sumu, takže by určite odišli. Druhá vec sú sociálne byty, ktorým keď vyrubíme 250 – 300 eur mesačne, tak to taktiež nebudú schopní utiahnuť," povedal. Obec zatiaľ zálohové platby nezvyšovala, otázkou však je, ako má situáciu riešiť. Ďalšou položkou je zvýšenie cien elektriny. V obecných budovách pôsobia aj prevádzky, ako sú potraviny, pošta či pizzeria, ktoré taktiež budú zvažovať ďalšie fungovanie.

Pre samotnú obec sa mesačné zálohové platby za plyn zdvihli z 1150 eur mesačne na 8 500 eur.

„Samozrejme, ja som zálohové platby v SPP znížil, pretože my nie sme schopní platiť takéto vysoké sumy. Neostalo by nám na výplaty a zabezpečenie chodu obce. To znamená, že sa nám vlastne hromadí dlh a na konci roka budeme mať veľký nedoplatok," povedal Smrčo. Vlani podľa neho obec zaplatila za plyn spolu okolo 15-tisíc eur, v tomto roku to vychádza na 90-tisíc eur.

„Štátna dotácia nám pomôže, ale stále nám ostane dlh 60-70-tisíc eur, ktoré my navyše nemáme," dodal. Štátnu pomoc víta, zastropovanie cien na 99 eurách za MWh však vníma ako nedostatočné a ocenil by riešenie špecifických problémov pri sociálnych bytoch či poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.