Developer sídliaci na Floride otvorí 13. decembra v Las Vegas najnovší rezort v hodnote 3,7 miliardy dolárov so siedmimi bazénmi, 36 reštauráciami a barmi, ako aj súkromným klubom na najvyššom poschodí. Informuje o tom Bloomberg.



J. Soffer získal pozemok už v roku 2000, ale stratil kontrolu nad realizáciou projektu počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009. Vymenilo sa niekoľko majiteľov vrátane miliardára Carla Icahna. J. Soffer v roku 2021 znovu získal ešte nedokončenú budovu za zlomok jej pôvodných stavebných nákladov. „Je to jeden z najväčších bláznivých príbehov v oblasti nehnuteľností,“ povedal. „Vo vašej kariére sa vždy nájde jeden blázon. Toto je určite ono,“ dodal.

Do amerického hlavného mesta hazardných hier sa tak J. Sofferovi podarilo dostať značku Fontainebleau. Nehnuteľnosť na pláži navrhol architekt Morris Lapidus. Rovnako ako jeho menovec na Floride, aj Fontainebleau Las Vegas bude mať akcenty v tvare motýlika, od stĺpov vo vstupnej hale, až po mosadzné zásuvky v izbách. „Máme veľa zákazníkov, ktorí chodia na obe miesta,“ povedal developer.

Najväčšou výzvou developera bude pravdepodobne poloha Fontainebleau na severnom konci známeho bulváru Strip, ďaleko od nehnuteľností ako Bellagio a Caesars Palace. Kasína na severnom konci ako Stratosphere či Sahara sa občas dostali do finančných problémov. „Veríme, že veľké investície, ako sú renovácie, ale aj nové nehnuteľnosti časom vyplnia hustotu a zabezpečia premávku na severnom pásme,“ povedal Charles Protell, prezident spoločnosti Golden Entertainment, ktorá vlastní Stratosphere.

Záujem sa vyparil

Sofferov vyše 90-ročný otec Donald založil rodinné impérium nehnuteľností. Močiare severne od Miami premenil na špičkovú komunitu. Potom, čo jeho rodina v roku 2005 kúpila hotel Miami Beach Fontainebleau, J. Soffer začal pracovať na verzii pre Las Vegas.



Pôvodný plán zahŕňal predaj kondomínia, čo už jeho rodina urobila na Floride a v Nevade. Záujem kupujúcich sa však v roku 2009 vyparil. S preinvestovanými viac ako 2,2 miliardami dolárov a dokončenými približne 70 percentami stavby sa Sofferove banky stiahli. Fontainebleau Las Vegas vyhlásilo bankrot. C. Icahn, ktorý býva o tri domy ďalej od J. Soffera na Floride, ho kúpil za 156,1 milióna dolárov a potom predal. V jednom momente prázdna budova slúžila na výcvik hasičov.



Od C. Icahna získal nehnuteľnosť newyorský developer Steven Witkoff za 600 miliónov dolárov s plánmi otvoriť rezort s názvom Drew Las Vegas. Aj to však zlyhalo počas pandémie. Potom sa opäť objavil J. Soffer. Povedal, že získal projekt za nižšiu cenu, ako bola predchádzajúca predajná cena, ale odmietol povedať, za koľko. Jeho partnerom je teraz realitná divízia nadnárodného konglomerátu Koch Industries. Financovanie od konzorcia vedeného spoločnosťou JPMorgan Chase predstavuje celkovo 2,2 miliardy dolárov.



J. Soffer povedal, že ak by začínal od nuly, stálo by to ďalšie miliardy dolárov. „Tak prečo neminúť všetky tie peniaze a nevytvoriť najluxusnejšie miesto, aké má Vegas,“ povedal. „Prajem mu veľa šťastia,“ odkázal mu C. Icahn v nedávnom rozhovore.