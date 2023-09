TotalEnergies a Shell v roku 2023 objavili pri pobreží Namíbie ložisko ropy, z ktorého by vedeli vyťažiť dokopy až 11 miliárd barelov. Podľa niektorých expertov by mohlo ísť o najväčšie hlbokomorské ložisko ropy na svete, čo v juhoafrickej krajine podľa agentúry Bloomberg vyvolalo pochopiteľné nadšenie.

Extrahovanie čo i len malej časti tohto zdroja, ktorého hodnota sa pri súčasných cenách odhaduje na zhruba jeden bilión dolárov, by Namíbii z ekonomického hľadiska nesmierne pomohlo.

Podľa namíbijskej vlády by nálezisko ropy mohlo do roku 2040 viesť k zdvojnásobeniu miestnej 12,6-miliardovej ekonomiky. Okrem toho by mohlo do krajiny prilákať viacero projektov vrátane vývoja plynového poľa Kudu, vďaka ktorým bude schopná dodávať energiu celému regiónu.

Problematická korupcia

Namíbia má pred sebou ťažkú úlohu. Musí z nového náleziska nielen vyťažiť čo najviac, ale sa aj vyhnúť problémom, s ktorými v Afrike bojujú krajiny bohaté na prírodné zdroje. Väčšina zisku z ropy poputuje vláde. Podľa namíbijskej komisárky pre ropu Maggie Shinovej budú poplatky, dane a dividendy od štátnej ropnej spoločnosti tvoriť 58 percent z predaja každého barelu tejto suroviny.

„Zlé riadenie ropného a plynového sektora môže viesť ku korupcii a nerovnosti, ktorá následne prehĺbi napätie v spoločnosti a ohrozí politickú stabilitu,“ povedal namíbijský minister pre banský a energetický sektor Tom Alweendo. Podľa neho je nevyhnutné, aby správcovia týchto zdrojov disponovali potrebnými schopnosťami a vysokou úrovňou integrity.

Susedná Angola je druhým najväčším producentom ropy v subsaharskej Afrike. Jej obrovské príjmy z predaja ropy ale putovali prevažne do vrecka malej elity s blízkymi väzbami na bývalého prezidenta krajiny. Mozambik, ktorý sa nachádza v tej istej južnej oblasti, bojuje s korupciou, pričom projekty na ťažbu plynu zdržujú ozbrojené povstania v krajine. Skorumpovaný priemysel v Nigérii zas znečisťuje povodie rieky Niger ropnými škvrnami a len málo prispel k zmierneniu chudoby miestnych komunít.

Podľa výkonného riaditeľa Inštitútu pre verejnú politiku Grahama Hopwooda bude pre Namíbiu kľúčové zabrániť korupčnému vplyvu náhleho prílevu peňazí. „Kliatba spojená s objavením zdrojov je pre krajinu jasnou a aktuálnou hrozbou,“ povedal v rozhovore.

Namíbia má navyše našliapnuté stať sa do desiatich rokov najväčším producentom ropy v subsaharskej Afrike po Nigérii a Angole. „Ak sa pozrieme na Angolu a Nigériu, v oboch krajinách žije v extrémnej chudobe viac než 40 percent populácie,“ varoval Hopwood.

Vzhľadom na to, ako namíbijská vláda v minulosti nakladala s príjmami získanými od ťažobných spoločností, sa kritici obávajú, že akékoľvek príjmy z ropy nezlepšia životnú situáciu bežných občanov.

„Namíbia je bohatá na prírodné zdroje a nerastné suroviny vrátane zlata, uránu a diamantov, no aj tak má jednu z najvyšších úrovní sociálnej nerovnosti na svete,“ povedal environmentálny vedec Reinhold Mangundu. Veľké finančné investície od globálnych spoločností sa podľa neho len veľmi ťažko dostanú k väčšine občanov.

Reputácia v ohrození

Popularita namíbijskej vlády sa v posledných mesiacoch zhoršila. Dôvera v prezidenta Hageho Geingoba podľa Afrobarometra klesla z viac než polovice na štvrtinu v sedemročnom období do roku 2021. Situáciu ešte viac zhoršil škandál týkajúci sa vedenia štátnej spoločnosti National Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR).

Riaditeľovi firmy Immanuelovi Mulungovi bol v apríli pozastavený výkon funkcie v dôsledku špekulácií o platbách za ropný blok v Angole. Mulunga vec odmietol komentovať a dodal, že sa už nevie dočkať návratu do práce. Škandál by mohol Namcoru poškodiť meno v tom najnevhodnejšom čase, keď Namíbia potrebuje investorov presvedčiť o svojej stabilite, vysvetlil Hopwood.

Namcor spravidla v rámci ťažobných licencií vlastní 10-percedntný podiel, čo z neho robí partnera pre Shell, TotalEnergies, Chevron, Exxon Mobil, Qatar Energy či akúkoľvek inú spoločnosť, ktorá sa zúčastňuje na projektoch ťažby.