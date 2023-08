Rušné leto prináša dovolenkovým destináciám enormné zárobky, ale aj neprispôsobivých turistov, na ktorých sú miestne zákony prikrátke. Bloomberg zozbieral niektoré z najnovších príkladov, keď sa turisti „nezmestia do kože“. Musia však počítať s prísnymi sankciami, ktoré im za vyčíňanie počas dovolenky v cudzine hrozia.



Skupina nemeckých hostí zvrhla 150-ročnú sochu vo vile na severe Talianska. Mladá Dánka si obnažila genitálie počas jazdy na skútri na indonézskom Bali. Poliak vyliezol na strechu uzavretého mayského chrámu v Chichen Itze v Mexiku. Američania obťažovali medvede v Yellowstonskom národnom parku.



V posledných mesiacoch množstvo krajín uzákonilo prísnejšie tresty pre turistov, ako sú vysoké pokuty a dokonca aj väzenie. Na Bali majú miestni obyvatelia novú horúcu linku, ktorú môžu použiť na nahlásenie nespratných návštevníkov. Indonézia zatiaľ tento rok deportovala viac turistov ako za celý rok 2022.

„Staré mesto Dubrovník nie je diskotéka,“ hovorí zástupkyňa starostu historického chorvátskeho mesta Jelka Tepšičová. Aj ľudia, ktorí tam skutočne žijú, si chcú oddýchnuť, dodala s tým, že turistom treba pripomenúť, že mesto je na zozname svetového dedičstva UNESCO a že určité správanie je nevhodné. Napríklad sedieť pri konzumácii jedál a nápojov na schodoch historických budov, prechádzať sa po peších zónach na bicykli alebo jazdiť na skútri, chodiť po meste len v plavkách. „Toto nie je pláž,“ hovorí.



Mesto od júna zverejňuje video, ktoré má turistom pripomenúť, čo by mali a čo nie. Video s názvom Respect the City sa prehráva na výletných lodiach, počas letov a na letiskách, čo je súčasťou väčšieho projektu, ktorý sa začal v roku 2018 s cieľom zlepšiť imidž mesta.



V Taliansku budú turisti, ktorí zastavia svoje autá a upchajú cesty s výhľadom na malebný záliv v centre mestečka Portofino, čeliť pokute až do výšky 279 eur. Mestské nariadenie prijaté v apríli zakazuje ľuďom brániť premávke na najobľúbenejších miestach medzi hlavným námestím Piazzetta a Mólom Umberta I. od 6:00 do 18:00, a to počas letných mesiacov až do októbra. Návštevníci sa môžu stále poprechádzať po týchto oblastiach a urobiť si všetky selfie, ktoré chcú, pred ikonickým námestím lemovaným pestrofarebnými fasádami.



„Cieľom nie je urobiť lokalitu exkluzívnou, ale umožniť každému vychutnať si krásu Portofina,“ povedal pre miestne médiá starosta Matteo Viacava.



Taliansko schválilo zákon, ktorým sa zvýšili sankcie za zlé správanie turistov. Pozostáva z pokút až do výšky 60-tisíc eur a možného väzenia za poškodzovanie historických pamiatok krajiny. To nasleduje po mnohých incidentoch, do ktorých boli zapojení klimatickí aktivisti, ako aj turisti čmárajúci na steny rímskeho Kolosea.